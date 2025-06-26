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Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение

1:42
Зоосфера

Если кажется, что ваша кошка похожа на вас — вам не кажется. Может, она такая же нелюдимая и любит тишину. Или наоборот — всегда в центре событий, лезет на руки и требует внимания. Исследования показывают: кошки тонко копируют настроение и характер человека, с которым живут.

кот на унитазе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот на унитазе

Учёные из Великобритании изучили больше 3 000 кошатников и выяснили: между чертами личности и поведением питомца есть чёткая связь. За основу взяли психологическую модель "Большая пятёрка".

  • Экстраверты чаще всего живут с активными, игривыми кошками, которые не прочь исследовать мир.

  • Люди с высоким невротизмом — с тревожными и замкнутыми питомцами.

  • Доброжелательные хозяева чаще всего "воспитывают" ласковых и контактных кошек.

  • Открытые новому — живут с любопытными пушистыми исследователями.

  • Добросовестные — с уравновешенными и предсказуемыми.

Почему так происходит

Кошки — не просто соседи по дому, они тонко улавливают интонации, настроение и даже ритм дня. Если в доме стресс, тревога или конфликт — кошка это "всосёт" и начнёт беспокоиться, грустить, мяукать без причины или избегать общения.

Питомец как индикатор

Кошка становится зеркалом: если вы нервничаете — она напрягается, если вы счастливы — она мурлычет и разваливается на спине. Забота о себе = забота о кошке.

Так что если ваша любимая пушистая комета вдруг начала вести себя странно, возможно, это повод остановиться и спросить: "А как я сам себя чувствую?"

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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