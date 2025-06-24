Компаньоны мечты: эти 12 собак покорили сердца миллионов — список вас удивит

Если вы подумываете завести собаку, важно выбрать ту породу, которая будет подходить вашему образу жизни. Нужен гипоаллергенный пёс? Или компактный, чтобы уютно чувствовал себя в квартире? В поиске ответов многие обращаются к интернету — и именно на основе таких запросов был составлен рейтинг самых желанных пород.
Исследователи портала puppies.co.uk проанализировали тысячи поисков и составили список из 13 собак, о которых мечтают чаще всего.
Абсолютный фаворит. Ласковый, дружелюбный и невероятно обучаемый — идеален для семьи.
Похож на лабрадора, но с длинной шелковистой шерстью и немного крупнее. Настоящий солнечный пёс — добрый и обаятельный.
Модная и харизматичная. Немного упряма, но с такой мордочкой невозможно сердиться.
Бывают трёх размеров: игрушечный, мини и стандартный. Они гипоаллергенны и подходят аллергикам.
Компактный ураганчик с 200-летней историей. Живчик с ярким характером и нескончаемой энергией.
Милый гибрид пуделя и кавалера Кинг Чарльза. Мягкий характер, не линяет, умный и уютный — собака-дизайнерская мечта.
Настоящий гений среди собак. Учится с полуслова, не забывает ничего, но требует много движения.
Маленький харизматичный упрямец. Почти обогнал лабрадора по популярности в Британии.
Английский вариант — оригинал. Широкие глаза, длинные уши, густая шерсть и безграничное обаяние.
Императорская собака родом из Китая. Настолько ценились, что их отказывались продавать или обменивать.
Сильный, смелый, но при правильном воспитании — надёжный и преданный друг.
Роскошный охранник. Сегодня уши им уже не купируют — и это только добавляет им шарма.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.