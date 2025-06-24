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Компаньоны мечты: эти 12 собак покорили сердца миллионов — список вас удивит

2:32
Зоосфера

Если вы подумываете завести собаку, важно выбрать ту породу, которая будет подходить вашему образу жизни. Нужен гипоаллергенный пёс? Или компактный, чтобы уютно чувствовал себя в квартире? В поиске ответов многие обращаются к интернету — и именно на основе таких запросов был составлен рейтинг самых желанных пород.

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Исследователи портала puppies.co.uk проанализировали тысячи поисков и составили список из 13 собак, о которых мечтают чаще всего.

Вот кого чаще всего хотят видеть у себя дома.

1. Лабрадор ретривер

Абсолютный фаворит. Ласковый, дружелюбный и невероятно обучаемый — идеален для семьи.

2. Золотистый ретривер

Похож на лабрадора, но с длинной шелковистой шерстью и немного крупнее. Настоящий солнечный пёс — добрый и обаятельный.

3. Такса

Модная и харизматичная. Немного упряма, но с такой мордочкой невозможно сердиться.

4. Пудель

Бывают трёх размеров: игрушечный, мини и стандартный. Они гипоаллергенны и подходят аллергикам.

5. Джек-Рассел терьер

Компактный ураганчик с 200-летней историей. Живчик с ярким характером и нескончаемой энергией.

6. Кавапу

Милый гибрид пуделя и кавалера Кинг Чарльза. Мягкий характер, не линяет, умный и уютный — собака-дизайнерская мечта.

7. Бордер-колли

Настоящий гений среди собак. Учится с полуслова, не забывает ничего, но требует много движения.

8. Французский бульдог

Маленький харизматичный упрямец. Почти обогнал лабрадора по популярности в Британии.

9. Кокер-спаниель

Английский вариант — оригинал. Широкие глаза, длинные уши, густая шерсть и безграничное обаяние.

10. Ши-тцу

Императорская собака родом из Китая. Настолько ценились, что их отказывались продавать или обменивать.

11. Ротвейлер

Сильный, смелый, но при правильном воспитании — надёжный и преданный друг.

12. Доберман

Роскошный охранник. Сегодня уши им уже не купируют — и это только добавляет им шарма.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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