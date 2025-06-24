Компаньоны мечты: эти 12 собак покорили сердца миллионов — список вас удивит

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы подумываете завести собаку, важно выбрать ту породу, которая будет подходить вашему образу жизни. Нужен гипоаллергенный пёс? Или компактный, чтобы уютно чувствовал себя в квартире? В поиске ответов многие обращаются к интернету — и именно на основе таких запросов был составлен рейтинг самых желанных пород.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Исследователи портала puppies.co.uk проанализировали тысячи поисков и составили список из 13 собак, о которых мечтают чаще всего.

Вот кого чаще всего хотят видеть у себя дома.

1. Лабрадор ретривер

Абсолютный фаворит. Ласковый, дружелюбный и невероятно обучаемый — идеален для семьи.

2. Золотистый ретривер

Похож на лабрадора, но с длинной шелковистой шерстью и немного крупнее. Настоящий солнечный пёс — добрый и обаятельный.

3. Такса

Модная и харизматичная. Немного упряма, но с такой мордочкой невозможно сердиться.

4. Пудель

Бывают трёх размеров: игрушечный, мини и стандартный. Они гипоаллергенны и подходят аллергикам.

5. Джек-Рассел терьер

Компактный ураганчик с 200-летней историей. Живчик с ярким характером и нескончаемой энергией.

6. Кавапу

Милый гибрид пуделя и кавалера Кинг Чарльза. Мягкий характер, не линяет, умный и уютный — собака-дизайнерская мечта.

7. Бордер-колли

Настоящий гений среди собак. Учится с полуслова, не забывает ничего, но требует много движения.

8. Французский бульдог

Маленький харизматичный упрямец. Почти обогнал лабрадора по популярности в Британии.

9. Кокер-спаниель

Английский вариант — оригинал. Широкие глаза, длинные уши, густая шерсть и безграничное обаяние.

10. Ши-тцу

Императорская собака родом из Китая. Настолько ценились, что их отказывались продавать или обменивать.

11. Ротвейлер

Сильный, смелый, но при правильном воспитании — надёжный и преданный друг.

12. Доберман

Роскошный охранник. Сегодня уши им уже не купируют — и это только добавляет им шарма.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



