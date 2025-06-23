Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Болгарии продолжается поисковая операция по поимке хищника, предположительно — черного леопарда, замеченного в районе Шуменского плато. Несмотря на расставленные ловушки, животное остаётся на свободе — оно крайне осторожно и ловко избегает всех попыток поймать его живым.

Фото: commons.wikimedia.org by RazidaOsmonalieva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосновый лес

"Черная пантера — это не отдельный вид, а окрас, характерный для леопардов и ягуаров. Черная пума — практически миф, её существование не доказано", — рассказал эксперт по охоте Николай Кръстев.

Тайный охотник

Хищник ведет ночной образ жизни и предпочитает скалистую местность. Специалисты уверены: он крайне опасен и действует, как типичный леопард — устраивает засады и нападает неожиданно.

Часть обнаруженных следов относится к последним дням, другие — к двухнедельной давности. Это свидетельствует о том, что животное находится в регионе давно.

"По следам, найденным вчера, с вероятностью 99% можно сказать, что это леопард", — добавил Кръстев.

Угроза для людей

Особую тревогу вызывает тот факт, что леопард может не бояться людей — на видео и фото видно, как он спокойно передвигается днём. Специалисты подчёркивают: при провокации животное может представлять серьёзную угрозу.

"Цель — поймать его живым, но если он создаст угрозу для жизни, возможно применение фатальных мер. Безопасность людей — приоритет", — отметил директор Национального парка "Центральный Балкан" Георгий Областин.

Следы, ловушки и расследование

Уже установлено 15 ловушек с петлями, размещены десятки фотокамер. При этом на место выехали специалисты, чтобы оценить ситуацию. Одной из гипотез является побег животного из частного вольера.

"Работаем над установлением возможного владельца. Пока конкретных данных нет", — сообщил директор ОД МВД в Шумене, Георгий Гендов.

Также поступил сигнал от женщины, заявившей, что на территории Бородавочника плато могут содержаться дикие животные. Проверка не подтвердила эту информацию.

Запрет на посещение и ожидание результатов

Въезд в район плато запрещён минимум на месяц. Однако, ситуация быстро меняется, и меры могут быть продлены.

Ожидается, что уже этой ночью или завтра станет ясно, остаётся ли леопард на локализованной территории.

Уточнения

Шу́мен (болг. Шумен), — экономический, транспортный, туристический и культурный центр Северо-Восточной Болгарии, административный центр Шуменской области и общины Шумен. Находится на двух берегах реки Поройна, в 90 км западней Варны.



Панте́ры (лат. Panthera,) — род крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Включает пять ныне живущих видов: ирбис (лат. Panthera uncia), тигр (лат. Panthera tigris), лев (лат. Panthera leo), леопард (лат. Panthera pardus) и ягуар (лат. Panthera onca), а также ряд ископаемых.

