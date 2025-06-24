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Щука хочет захватить мир: как эта рыба разрушает экосистемы на пути к мировому господству

4:41
Зоосфера

Северная щука Аляски, которая традиционно считалась пресноводной рыбой, теперь пересекает солёные воды и заселяет новые районы на юге центральной части Аляски. Это удивительное открытие ставит под сомнение прежние представления учёных о распространении этих инвазивных рыб и даёт новое понимание их экологии и миграции.

Щука
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щука

Неожиданные пути миграции

Ранее считалось, что солёные воды, такие как залив Кука, служат барьером для распространения северной щуки, препятствуя её движению между различными водоразделами. Однако новое исследование показало, что щуки способны использовать устья рек для перехода в новые водоёмы. Это открытие имеет важные экологические последствия, так как оно расширяет территорию распространения щук и ставит под угрозу местные виды рыб, такие как лосось, который является их основной добычей.

Исследования проводились учеными из Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF) и Департамента рыболовства и охоты Аляски (ADFG). Команда исследовала отолиты (крошечные ушные камешки) щуки, которые сохраняют информацию о химическом составе воды, в которой рыба обитала, и позволяют отследить её миграции. Сравнив образцы отолитов, собранные с 2019 года, исследователи обнаружили три щуки с химическими сигнатурами, которые соответствуют верхнему течению залива Кука.

Инвазивный хищник

Северная щука в естественных условиях обитала во внутренних районах Аляски, где она жила на протяжении тысячелетий. Однако в 1950-х годах люди незаконно завезли её в бассейн реки Суситна в юго-центральной части Аляски. С тех пор этот хищник активно распространялся, обосновавшись в более чем 150 озёрах и реках, нанося серьёзный ущерб местным экосистемам. Щуки, будучи высокоэффективными хищниками, охотятся на лосося и других рыб, что приводит к сокращению популяций местных видов.

Долгое время учёные считали, что северная щука может распространяться только через связанные пресноводные системы или при участии человека. Но последнее открытие нарушило эти представления. Теперь ясно, что щуки способны преодолевать солёные воды и заселять новые районы, что затрудняет контроль за их распространением и ограничивает возможности для защиты местных видов.

Экологические последствия и вызовы

Новый способ миграции щук через эстуарии, где пресная и солёная вода смешиваются, ставит серьёзную угрозу для местных экосистем. Этот путь миграции делает северную щуку более приспособленной и способной к заселению новых территорий. Теперь, чтобы предотвратить вторжение этих инвазивных рыб в уязвимые пресноводные системы, учёным предстоит разработать новые стратегии контроля и защиты.

"Недавнее открытие, что рыбы могут перемещаться через устья рек, ещё раз подчёркивает, что северная щука — это пример опасного инвазивного вида, который продолжает угрожать экосистемам," — сказал доцент кафедры рыболовства в Университете Алабамы Питер Уэстли.

Новые подходы в управлении ресурсами

Это открытие даёт учёным и специалистам по рыболовству новые данные для разработки более целенаправленных стратегий по сдерживанию и контролю за северной щукой. Теперь важно сосредоточить усилия на мониторинге зон повышенного риска и блокировании путей миграции щук через эстуарии.

"Подтверждение того, что северная щука использует эстуарии для распространения, дало нам ключевую информацию для предотвращения этого распространения и защиты местных экосистем," — отметил биолог ADFG Паркер Брэдли.

Будущие шаги

Кристин Данкер, которая координирует программу ADFG по борьбе с инвазивной щукой, подчеркнула важность инвестирования ресурсов в высокорисковые районы. "Это открытие даёт нам новые возможности для научных исследований и улучшения понимания экологии северной щуки. Мы теперь знаем, что нам нужно делать для защиты пресноводных экосистем от угрозы этого инвазивного хищника."

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE и стало важным шагом в изучении того, как инвазивные виды рыб могут адаптироваться и распространяться через сложные водные пути.

Уточнения

Щу́ка или обыкнове́нная щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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