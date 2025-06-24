Ужасный хищник, правивший Древним Египтом, исчез таинственным образом — вот что скрывают окаменелости

Недавно учёные сделали ошеломительное открытие в египетской пустыне, которое позволило идентифицировать новый вид гиенодонта — вымершего хищного млекопитающего, когда-то господствовавшего в экосистемах Древнего Египта. Найденный почти целый череп стал настоящим палеонтологическим сокровищем и открыл новые страницы в истории африканских хищников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний хищник в лесах Египта

Этот древний хищник, получивший название Бастедодон (в честь египетской богини Бастет), был размером с леопарда и обладал мощным укусом и острыми зубами, предназначенными для охоты на приматов, ранних слонов и других млекопитающих. В исследовании, проведённом учёными, описывается его жизнь в лесистой местности, которая в настоящее время представляет собой безжизненную пустыню.

Открытие и исследования

Окаменелость была найдена экспедицией, известной как «Лаборатория Саллама», в Фаюмской впадине, одном из самых известных мест в Египте для палеонтологических раскопок. Этот район знаменит своими окаменелостями, относящимися к палеогеновому и олигоценовому периодам. Именно здесь были найдены останки древнего хищника, который, как выяснилось, был представителем группы гиенодонтов — древних плотоядных, которые доминировали в африканской экосистеме задолго до появления современных кошек, собак и гиен.

Исследователи, возглавляемые палеонтологом Шоруком Аль-Ашкаром из Университета Мансуры и Американского университета в Каире, тщательно обследовали слои породы, возраст которых составляет около 30 миллионов лет. Когда они уже собирались завершать свою работу, один из членов команды заметил необычные большие зубы, торчащие из земли, и вскоре была найдена практически целая голова древнего хищника.

Название и характеристики нового хищника

Бастедодон получил своё имя в честь древнеегипетской богини Бастет, которая в мифологии изображалась с кошачьей головой и символизировала защиту и здоровье. Это название подчеркивает как сходство его морды с кошачьей, так и его египетское происхождение. Суффикс "-дон", означающий «зуб», указывает на отличительную черту этого животного: мощные челюсти с режущими зубами, предназначенные для захвата и разрезания мяса.

Бастедодон, скорее всего, занимал важное место в доисторической пищевой цепочке, охотясь на других млекопитающих в тёплых и влажных лесах, которые когда-то покрывали территорию, ныне представляющую собой пустыню. Эти леса были домом для многих животных, включая ранних слонов и приматов.

Гиенодонты и их роль в древней экосистеме

Гиенодонты не были родственниками современных гиен, хотя их внешний вид и поведение могли бы напоминать современных хищников. Это была отдельная эволюционная ветвь, которая процветала в Африке и за её пределами. Бастедодон и другие гиенодонты из этого региона занимали доминирующее положение в экосистеме, питаясь многочисленными травоядными и более мелкими хищниками.

Исследования показали, что 18 миллионов лет назад гиенодонты, такие как Бастедодон и Сехметопс (ещё один вид, найденный в этом же регионе), стали одними из крупнейших хищных млекопитающих своего времени. Эти виды с головой льва и мощными челюстями стали символами жестокой борьбы за выживание в древней экосистеме.

Преобразования экосистемы

Фаюмская впадина, которая сегодня является частью египетской пустыни, когда-то представляла собой процветающее тропическое окружение. В период с эоцена до олигоцена (примерно 15 миллионов лет назад) климат Африки претерпел изменения, от тёплого и влажного к более холодному и сухому. Это, в свою очередь, привело к изменениям в составе экосистем и вымиранию гиенодонтов, уступивших место более адаптированным плотоядным, таким как современные кошки, собаки и гиены.

Эти изменения в экосистемах и уменьшение количества добычи для специализированных охотников, как Бастедодон, стали решающими для их вымирания. В результате гиенодонты исчезли, а новые хищники заняли их место, становясь доминирующими видами на африканском континенте.

Мифология и символика

Интересно, что в древнеегипетской мифологии два божества — Бастет и Сехмет, чьи имена были использованы для обозначения различных видов гиенодонтов, олицетворяли два аспекта хищничества. Бастет, богиня-кошачий защитник, символизировала защиту и здоровье, в то время как Сехмет, богиня с головой льва, ассоциировалась с войной и разрушением. Эти божества отражают мощь и хищническую природу этих животных, которые стали «царями» древнего мира.

Важность открытий в Фаюме

Фаюмская впадина является одной из ключевых палеонтологических зон для изучения эволюции африканских экосистем и млекопитающих. Благодаря этим находкам ученые могут отслеживать процесс адаптации, вымирания и появления новых видов на протяжении десятков миллионов лет.

Палеонтологи, работающие в Фаюмской впадине, уже более века делают важные открытия, касающиеся древних слонов, приматов и гиенодонтов. Открытие Бастедодона становится важным вкладом в наше понимание того, как происходили изменения в животном мире, и какие факторы способствовали эволюции новых хищников.

Открытие Бастедодона и других гиенодонтов не только даёт нам уникальное представление о древней экосистеме Египта, но и подтверждает важность палеонтологических исследований для изучения эволюции жизни на Земле. Мы можем только догадываться, как эти гиенодонты, когда-то правившие лесами Древнего Египта, изменили ход эволюции, уступив место новым видам и позволив современным плотоядным, таким как кошки и собаки, занять господствующие позиции.

Уточнения

Хищники — животные из отряда млекопитающих Хищные (лат. Carnivora).

