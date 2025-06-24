Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать

6:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Великая белая акула, когда-то считавшаяся одним из самых грозных хищников океана, теперь сталкивается с угрозой, которую не может игнорировать. С 2017 года ученые наблюдают за исчезновением белых акул в одном из самых известных мест их обитания — у берегов Южной Африки. Странное исчезновение этих хищников не могло быть объяснено только человеческим вмешательством, таким как чрезмерный вылов рыбы. Но в 2022 году ученые обнаружили причину: косатки.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Пара косаток, получивших прозвище Port и Starboard, теперь активно охотятся на белых акул, изъедая только их печень — питательный орган, который является настоящим деликатесом для этих морских млекопитающих. Исследования подтвердили, что эти хищники начали атаковать акул и вытеснять их с привычных территорий охоты. Ранее густонаселенный район возле города Гансбааи, когда-то являвшийся Меккой для наблюдателей акул, теперь пустеет.

Нападения косаток на белых акул: масштаб проблемы

Когда-то, в районе острова Дайер, акулы были такими частыми гостями, что этот остров считался крупнейшей "столицей" белых акул в мире. Однако с 2017 года их количество стало резко снижаться. Причиной этого, как выяснили ученые, является не только человеческая деятельность, но и нападения косаток. По данным исследований, по крайней мере девять белых акул пропали в районе Гансбааи, и многие из них были найдены с отсутствующей печенью и даже сердцем — характерными признаками нападения косаток.

Доказательства атак косаток на акул были получены в 2023 году, когда было зафиксировано уничтожение по меньшей мере 17 акул за один день. Отметим, что косатки съедают исключительно печень, оставляя остальную часть тела акулы, которая затем выбрасывается на берег.

Почему косатки охотятся на акул

Исследователи рассматривают несколько теорий, объясняющих такую необычную охоту косаток. Одна из основных причин заключается в том, что печень белых акул — это богатый источник питательных веществ, включая жиры и масла, которые необходимы косаткам для питания во время длинных миграций по океану. Однако неясно, как именно косатки научились охотиться на этих хищников и почему они стали предпочитать их печень.

Некоторые ученые предполагают, что косатки могут приспосабливаться к охоте на акул, возможно, в ответ на снижение численности более привычной добычи. Учитывая, что популяция белых акул продолжает сокращаться по всему миру, такое давление со стороны эффективных хищников, как косатки, вызывает беспокойство у специалистов.

Экологические изменения и влияние на другие виды

Одним из самых тревожных аспектов является то, что исчезновение белых акул может существенно изменить экосистему этих вод. Без белых акул другие виды акул, такие как акулы меди, начинают занимать их место. Эти акулы, которые раньше находились под давлением белых акул, теперь начинают заполнять вакуум, оставшийся после их исчезновения.

В отсутствие белых акул косатки также начинают охотиться на этих меньших хищников. Это приводит к цепной реакции, изменяя экологический баланс и вливая новые виды хищников в экосистему, что может создать дополнительные проблемы для других морских существ.

Почему белые акулы избегают атак косаток

Используя данные с GPS-меток, ученые наблюдали, как белые акулы начинают избегать тех мест, которые когда-то были их любимыми для охоты. Например, в районе Гансбааи белые акулы не появляются в течение нескольких недель или даже месяцев после атаки косаток. Это явление, согласно исследованию, является беспрецедентным, так как раньше акулы могли отсутствовать лишь на неделю или две, но теперь их отсутствие наблюдается на протяжении гораздо более долгого времени.

Исследования, опубликованные в African Journal of Marine Science, показали, что изменения в поведении белых акул на протяжении последних лет очевидны. После нападений косаток, акулы не возвращаются в прежние районы охоты, и это оказывает серьезное влияние на всю морскую экосистему.

Консервационные усилия и будущее белых акул

Исчезновение белых акул в таких районах, как Гансбааи, вызывает серьёзные опасения среди исследователей и защитников дикой природы. Команда ученых во главе с морским биологом Элисон Тауэр из Dyer Island Conservation Trust продолжает работать над мониторингом состояния популяции белых акул и изучением влияния косаток на морскую экосистему. В долгосрочной перспективе, специалисты считают, что такие изменения в экосистеме могут привести к существенным сдвигам в популяциях других видов и нарушению баланса.

Кроме того, уменьшающееся число белых акул усиливает глобальную проблему их исчезновения, что делает косаток еще более угрожающими хищниками, способными существенно повлиять на океанскую пищевую цепочку.

Исчезновение белых акул у побережья Южной Африки и их вытеснение косатками — это не просто случайность, а результат действия силы природы, которая меняет экологическую карту океанов. Косатки, как новые хищники, оказывают всё большее давление на популяцию белых акул, что вызывает беспокойство ученых и экологов. В этой ситуации важно учитывать не только угрозу со стороны косаток, но и более широкие экологические последствия для морской жизни в целом.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

