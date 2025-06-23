Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что, если я скажу, что существует птица, способная убивать молодых крокодилов и даже своих братьев? Знакомьтесь с нильским клювокрылом — хищником, чей мощный клюв делает его опасным не только для рыбы, но и для крупных рептилий. Эта птица — настоящий мастер атаковать с молниеносной точностью, и её угроза гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крокодил

Где живет нильский клювокрыл

Нильский клювокрыл обитает в густых болотах Уганды, Замбии, Руанды и Южного Судана, где протекает река Нил. Несмотря на свою устрашающую репутацию, в дикой природе остаётся всего около 5000 особей. В Европе этот хищник встречается исключительно в зоопарках, например, в Пайри Дайза в Бельгии, где работники зоопарка нашли способ подружиться с этим грозным птицей.

"Одинокий хищник, он мастер прятаться и молниеносно атаковать, питаясь рыбой, амфибиями, змеями и даже молодыми крокодилами", — говорится в описании этой птицы.

Ужасающий хищник

С ростом более 1,5 метра и размахом крыльев до 2,3 метра, клювокрыл — не просто птица, а настоящий гигант среди пернатых. Его мощный клюв настолько точен, что способен легко расправляться с добычей, будь то рыба или даже крокодил. Однако помимо своей охотничьей ярости, эта птица проявляет также жестокие братоубийственные инстинкты.

Братоубийственные дуэли

Нильский клювокрыл известен своей извращенной способностью убивать сородичей. Птенцы этого вида появляются в конце лета, и, как только они научаются выживать, самый сильный из них убивает своего брата или сестру, чтобы завладеть всеми ресурсами родителей.

Это не просто случайное явление: в условиях нехватки пищи и ограниченных ресурсов на африканских болотах, конкуренция за выживание жестока. Родители не могут накормить всю свою семью, и поэтому выживает только тот, кто может победить в "дуэли" с сородичем. Таким образом, выживает лишь самый сильный птенец.

"Помимо того, что этот крупный кулик безжалостен по отношению к существам, на которых охотится, он с раннего возраста учится становиться хищником, чтобы обеспечить свое выживание", — объясняет канадский телеканал Explora.

Если этот птенец переживет жестокую борьбу за ресурсы, он может прожить до 35 лет в дикой природе и до 50 лет в неволе.

Уязвимый вид

Однако, как и многие другие животные, клювокрыл сталкивается с угрозами извне. В отличие от своих природных врагов, он теперь находится под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности. Незаконная торговля, загрязнение и разрушение среды обитания приводят к значительному сокращению популяции. Этот вид был признан "уязвимым" по версии Международного союза охраны природы (МСОП).

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

