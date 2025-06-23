Забудьте о белом медведе: вот кто на самом деле на вершине пищевой цепи Арктики

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Белые медведи долгое время считались главными хищниками Арктики. Однако недавние исследования показывают, что некоторые морские звезды могут претендовать на титул вершителей арктических пищевых сетей. Но не спешите удивляться! Оказывается, морское дно в Арктике — это гораздо более сложная и важная часть экосистемы, чем считалось ранее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый медведь

Пищевая сеть Арктики: не всё так очевидно

Пищевая сеть — это совокупность всех видов, взаимодействующих друг с другом через потребление и переработку энергии. Обычно исследователи фокусируются на пелагической части сети, то есть на водах открытого океана. Здесь можно увидеть цепочку от микроскопического планктона до крупных хищников, таких как белые медведи.

Однако исследования показывают, что бентос — морское дно, которое обычно считалось только фоновым компонентом экосистемы, также имеет важную роль в поддержании арктической пищевой сети.

Для этого учёные из Университета Лаваля провели анализ 881 образца донных беспозвоночных, 699 образцов пелагической фауны, включая рыбы, морских птиц и млекопитающих, собранных в морях вокруг острова Саутгемптон в Канаде.

Результаты оказались ошеломляющими: оказалось, что бентосные и пелагические компоненты пищевой сети имеют одинаковое количество трофических уровней, что меняет наше понимание о том, как работает экосистема в целом.

"Мы доказали, что фауна, обитающая в морской воде, и фауна, обитающая в отложениях, образуют две отдельные, но взаимосвязанные подсети", — отметил ведущий автор исследования Реми Адмиралес.

Морские звезды на вершине пищевой сети

Одним из самых удивительных открытий стало выявление роли морских звезд семейства Pterasteridae, которые занимают несколько трофических уровней в бентосной сети. Эти звезды охотятся на вторичных хищников, таких как двустворчатые моллюски, морские огурцы и губки, что ставит их на одну ступень с белыми медведями по масштабам охоты.

Интересно, что подобно белым медведям, которые могут питаться мертвыми китами, морские звезды тоже периодически питаются падалью — мертвыми пелагическими организмами, которые тонут на морском дне. Это позволяет им выдерживать большие промежутки между охотами и длительное время обходиться без пищи.

"Морские звезды охотятся на масштабе, аналогичном белым медведям, но добыча у них значительно меньше", — объяснил Адмиралес.

Почему это важно

Это открытие подчеркивает, как важно учитывать все уровни пищевой сети, включая бентосные компоненты, которые до сих пор игнорировались в арктических исследованиях. Морские звезды семейства Pterasteridae обитают в почти всех морских экосистемах, и если бы они вели себя так же в других регионах, их можно было бы считать одними из самых успешных хищников в океанах.

Вместо того чтобы фокусироваться только на белых медведях как на верховных хищниках, стоит учесть, что морские звезды тоже занимают важное место в арктических экосистемах, внося свой вклад в устойчивость и функционирование пищевых сетей.

Уточнения

Бе́лый медве́дь — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

