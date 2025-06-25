Вы целуете кошку, а она замирает: это не нежность, а стресс

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любите целовать своего пушистого любимца и верите, что это укрепляет вашу связь? Кажется, вы просто хотите проявить заботу. Но стоит знать: кошка не считает поцелуи проявлением любви. Более того, такой жест может быть воспринят как вторжение — и вызвать стресс.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Почему поцелуи пугают кошку

Кошки воспринимают приближение человеческого лица к своей мордочке как потенциальную угрозу. Это связано с их природными инстинктами: в дикой среде такая близость — сигнал тревоги или начала конфликта. Вместо умиления — напряжение, а в некоторых случаях и попытка убежать.

Кроме того, у кошек очень тонкое обоняние. Им может не понравиться запах вашего дыхания — будь то еда, паста, духи или даже нейтральный "человеческий" аромат. И если этого мало — добавьте к этому звук "чмока": резкий, необычный, громкий. Для их чувствительного слуха — настоящий раздражающий фактор.

Морда — зона особой важности

Кошки охраняют своё личное пространство, особенно лицо. Это для них "зона контроля", которую они неохотно открывают даже перед знакомыми. Когда вы тянетесь к морде, чтобы чмокнуть, вы нарушаете границы — и питомец может воспринять это как агрессию.

Почему некоторые кошки терпят

Да, некоторые коты не убегают и не шипят. Они просто терпят. Привыкли к человеческому поведению, научились игнорировать неудобные жесты. Но не стоит путать терпимость с удовольствием. То, что животное спокойно реагирует на ваши поцелуи, ещё не означает, что ему это приятно.

Такое "принятие" — результат социализации и терпеливого характера, а не знак того, что кошка наслаждается моментом.

Что делать вместо поцелуев

Хотите выразить любовь, которую кошка действительно поймёт? Воспользуйтесь её языком. Сядьте напротив, установите зрительный контакт — и медленно моргните. Это универсальный кошачий жест доверия и привязанности. В ответ питомец может моргнуть в ответ или просто не отвернуться — и это будет настоящая "взаимность".

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

