Ошейник давит, застёжка ломается: ошибки, которые ставят под угрозу жизнь питомца

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Яркие ошейники, дизайнерские шлейки, блестящие элементы — владельцы всё чаще стремятся подчеркнуть индивидуальность своих питомцев. Но за внешним эффектом иногда теряется главное — безопасность и комфорт собаки. Неудачно подобранная амуниция может нанести больше вреда, чем предполагается.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пробежка с собакой в парке

Эстетика без учёта анатомии

Ошейники с металлическими вставками, шипами, кольцами и прочими украшениями натирают кожу, особенно если они слишком узкие или жёсткие. В результате — покраснение, зуд, а при длительном ношении — воспаления и даже нагноения. Подвески цепляются за мебель, кусты или заборы, провоцируя травмы на прогулке.

Шлейки под давлением

Модные, но неправильно сконструированные шлейки перетягивают грудную клетку, нарушают кровообращение, изменяют положение конечностей. Это критично для щенков с формирующимся скелетом и пожилых собак с уже ослабленными суставами. Подобные перегрузки могут приводить к искривлению осанки, болям и снижению подвижности.

Материалы тоже имеют значение

Дешёвая синтетика, грубая кожа, искусственные утеплители внутри — всё это может вызывать аллергию, зуд, облысение. Часто собака начинает чесаться, появляются раны, которые быстро инфицируются. А при повышенной влажности синтетика создаёт парниковый эффект и усиливает раздражение.

Токсичные краски и застёжки-ловушки

Яркие, нестойкие красители на дешёвых аксессуарах при намокании выделяют химикаты. Через слюну или кожу они проникают в организм и вызывают интоксикацию. Ещё одна угроза — слабые застёжки. Непредсказуемое расстёгивание шлейки вблизи дороги может стоить жизни.

Давление на дыхательные пути

Некоторые шлейки переносят нагрузку на шею и гортань. При рывке — особенно если собака на коротком поводке — происходит сдавливание трахеи. Это приводит к хрипам, кашлю, панике, а в тяжёлых случаях — к коллапсу трахеи. Особенно уязвимы мелкие и брахицефальные породы (мопсы, ши-тцу, французские бульдоги).

Питомец растёт, а амуниция — нет

Многие забывают, что шлейки и ошейники требуют регулировки. То, что вчера сидело идеально, сегодня может сдавливать. Это нарушает движение, мешает дыханию, вызывает дискомфорт. Регулярная проверка — простое, но важное правило.

Поведение как сигнал бедствия

Собака не может пожаловаться словами, но покажет недовольство через поведение. Она начнёт отказываться от прогулок, станет вялой или, наоборот, раздражительной. Постоянное ношение неудобной амуниции может стать источником хронического стресса.

Как выбрать безопасно

Начинать нужно с точных замеров: обхват шеи, груди, особенности роста и породы. Внутренняя поверхность аксессуара должна быть мягкой, швы — ровными и крепкими, застёжки — надёжными. Оптимально — проконсультироваться с ветеринаром или кинологом: специалисты подскажут, какая модель подойдёт именно вашему питомцу.

Красота — не главное

Мода не стоит здоровья. Один эффектный, но неудачный ошейник может привести к многолетним проблемам и затратам на лечение. Осознанный выбор — это забота о жизни и комфорте собаки, а не просто элемент гардероба.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

