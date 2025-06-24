Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери
Как использовать хрен для суставов и пищеварения: секреты целебного корня
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю
Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке
Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве
Головная боль отступит за 5 секунд: удивительный способ без таблеток

Стресс у собак и кошек: причины, о которых вы не догадывались

3:49
Зоосфера

Внезапный ночной лай, поцарапанные стены, игнорирование еды или агрессия без причины — иногда кажется, что с питомцем творится что-то странное. Но в большинстве случаев это не капризы, а сигналы тревоги. Поведение животных тесно связано с их эмоциональным состоянием, и владельцы не всегда догадываются, какие факторы становятся триггерами стресса.

Собака дрожит от стресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака дрожит от стресса

Незначительное для нас — катастрофа для них

Даже, казалось бы, мелкие изменения могут вызвать у животного настоящий внутренний кризис. Смена привычного корма, перемещение лежанки, новая мебель в комнате, визит гостей или переезд — всё это нарушает знакомую картину мира. Шумные вечеринки, гроза, длительная поездка — ещё больше. Что для человека событие, для питомца — вторжение в безопасность.

Собаки боятся одиночества

Собаки — социальные существа, и разлука с хозяином воспринимается болезненно. Животное начинает выть, метить территорию, грызть мебель или обувь. Это не мстительность, а попытка справиться с тревогой и вернуть чувство контроля. Особенно ярко такие реакции проявляются у щенков и эмоциональных пород.

Кошки — мастера скрытого стресса

Кошки выражают беспокойство тоньше. Часто это отказ от еды, навязчивое вылизывание шерсти, прятанье под мебель или в шкафы. Если в доме несколько кошек, напряжение между ними может накапливаться и проявляться в агрессии или полной изоляции одной из них.

Эмоции хозяина передаются питомцу

Животные улавливают настроение человека. Собаки особенно чувствительны к тональностям речи, жестам, дыханию. Если вы суетитесь, раздражаетесь, тревожитесь — собака "подхватывает" ваше состояние и усиливает собственную нервозность. Это подтверждено многими наблюдениями, особенно в служебных породах.

Болезнь — частая причина перемен

Гормональные нарушения, боль, воспаления, кожный зуд, авитаминоз — всё это может привести к агрессивности, апатии или резкой смене привычек. Питомец может избегать ласки, прятаться или, наоборот, быть навязчивым. Важно помнить: любое изменение поведения — повод для визита к ветеринару.

Страх из прошлого не исчезает

Животные, как и люди, запоминают травматичный опыт. Собака, которую били, будет бояться резких жестов. Кошка, испуганная однажды пылесосом, каждый раз будет прятаться от любого шума. Эти реакции — защита, выработанная опытом.

Запахи как источник тревоги

Резкие ароматы духов, бытовой химии, других животных вызывают у питомца дискомфорт. Некоторые собаки и кошки начинают тереться о мебель, сбрасывать предметы или прятаться, чтобы "перебить" запах. Это поведение часто трактуется как шалость, но на деле — попытка успокоиться.

Сбои в рутине сбивают с толку

Режим дня для животных так же важен, как и для людей. Смена времени прогулок, кормления, сна нарушает биологические ритмы. В результате питомец становится вялым, раздражительным или чрезмерно активным в неудобные часы.

Безопасная среда — основа спокойствия

Лучшее, что может сделать владелец — обеспечить стабильность. Уютный уголок с привычными вещами, постоянный режим, мягкое внимание, отсутствие наказаний за "непонятное" поведение — всё это помогает снизить уровень тревожности. Иногда именно простая рутина спасает от больших проблем.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Терпит, но бесится: как вы ежедневно выводите кошку из себя
Домашние животные
Терпит, но бесится: как вы ежедневно выводите кошку из себя Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю
Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке
Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве
Головная боль отступит за 5 секунд: удивительный способ без таблеток
Топ-6 причин, почему лук гниёт: узнайте, как исправить ситуацию
Данила Козловский возвращается на сцену после скандала: главная роль в новом спектакле
Молчаливые титаны попытались заговорить — с помощью пузырей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.