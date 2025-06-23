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Питомец как козёл: стоит волноваться, если собака ест траву

2:28
Зоосфера

Вы идёте с собакой по парку, и вдруг она с азартом бросается к клумбе, начинает жевать траву, будто не пёс, а маленькая коза. Кто-то смеётся, кто-то пугается, а кто-то просто оттаскивает питомца прочь. Но стоит разобраться, зачем собаки вообще едят траву — поведение это вовсе не такое странное, как кажется на первый взгляд.

ягдтерьер
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягдтерьер

Почему собака ест траву

Инстинктивно собака может использовать зелень как средство очищения. Жёсткие волокна раздражают стенки желудка, вызывая рвоту. Это помогает избавиться от того, что "застряло" — кости, шерсть, что-то проглоченное случайно. Это естественный и довольно эффективный способ навести порядок внутри.

Но есть и другая причина: нехватка питательных веществ. Некоторые травы содержат микроэлементы, которые собака не получает из корма. Если ваш питомец систематически ест растения, стоит задуматься о качестве рациона. Возможно, в нём не хватает клетчатки, витаминов группы B или других полезных веществ.

Психология поведения

У щенков всё просто: они исследуют мир через вкус. Трава — ещё один "экспонат" в этом гастрономическом музее. Но и взрослые собаки порой не прочь пожевать зелень, особенно если скучают или испытывают стресс. Для них это способ снять напряжение. Особенно часто такое поведение наблюдается у собак, которых оставляют одних во дворе или на даче.

Иногда у собак формируется цепочка: "съел травку — хозяин прибежал и начал отбирать". Это превращается в ритуал ради внимания. Поведение закрепляется, даже если изначально не было связано с проблемами.

Когда стоит волноваться

Если собака ест траву редко, без видимых последствий — это норма. Но если жевание происходит каждый день, сопровождается рвотой, апатией или поносом — нужен осмотр у ветеринара. Возможно, есть проблемы с желудком, печенью или обменом веществ.

Важный момент — безопасность

Убедитесь, что в зоне выгула нет ядовитых растений: белладонна, ландыш, чистотел, декоративные кустарники с ягодами. Обработка газонов химией — ещё одна угроза. Лучше не давать собаке пастись где попало, особенно в городских парках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
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