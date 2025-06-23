Питомец как козёл: стоит волноваться, если собака ест траву

Вы идёте с собакой по парку, и вдруг она с азартом бросается к клумбе, начинает жевать траву, будто не пёс, а маленькая коза. Кто-то смеётся, кто-то пугается, а кто-то просто оттаскивает питомца прочь. Но стоит разобраться, зачем собаки вообще едят траву — поведение это вовсе не такое странное, как кажется на первый взгляд.
Инстинктивно собака может использовать зелень как средство очищения. Жёсткие волокна раздражают стенки желудка, вызывая рвоту. Это помогает избавиться от того, что "застряло" — кости, шерсть, что-то проглоченное случайно. Это естественный и довольно эффективный способ навести порядок внутри.
Но есть и другая причина: нехватка питательных веществ. Некоторые травы содержат микроэлементы, которые собака не получает из корма. Если ваш питомец систематически ест растения, стоит задуматься о качестве рациона. Возможно, в нём не хватает клетчатки, витаминов группы B или других полезных веществ.
У щенков всё просто: они исследуют мир через вкус. Трава — ещё один "экспонат" в этом гастрономическом музее. Но и взрослые собаки порой не прочь пожевать зелень, особенно если скучают или испытывают стресс. Для них это способ снять напряжение. Особенно часто такое поведение наблюдается у собак, которых оставляют одних во дворе или на даче.
Иногда у собак формируется цепочка: "съел травку — хозяин прибежал и начал отбирать". Это превращается в ритуал ради внимания. Поведение закрепляется, даже если изначально не было связано с проблемами.
Если собака ест траву редко, без видимых последствий — это норма. Но если жевание происходит каждый день, сопровождается рвотой, апатией или поносом — нужен осмотр у ветеринара. Возможно, есть проблемы с желудком, печенью или обменом веществ.
Убедитесь, что в зоне выгула нет ядовитых растений: белладонна, ландыш, чистотел, декоративные кустарники с ягодами. Обработка газонов химией — ещё одна угроза. Лучше не давать собаке пастись где попало, особенно в городских парках.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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