Опасность на вашей кухне: 10 продуктов, которые могут убить вашу кошку

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый день кошки могут подвергаться смертельной опасности — и часто причина этого кроется не в инфекции, а в содержимом обычного холодильника. Хозяева, не подозревая об угрозе, делятся с питомцем едой "по-доброте", которая способна вызвать серьёзное отравление или даже гибель. Осознанность в питании — основа заботы о здоровье животного.

Фото: https://www.freepik.com Кошка ест корм

Продукты-убийцы: что нельзя давать кошке

Шоколад — один из самых опасных продуктов. Он содержит теобромин, токсичный для кошек даже в мизерных количествах. Откусила кусочек — и уже возможны аритмия, рвота, судороги. Последствия бывают необратимыми.

Лук и чеснок разрушают эритроциты — клетки крови, переносящие кислород. Это приводит к анемии, слабости, вялости. Опасны как свежие, так и сушёные или прошедшие термическую обработку формы.

Виноград и изюм — тихий яд. Буквально несколько ягод вызывают острую почечную недостаточность, и если не вмешаться сразу, можно потерять животное.

Сырая рыба часто воспринимается как деликатес для кошки, но это миф. В ней содержатся ферменты, блокирующие усвоение витамина B1. Плюс паразиты и бактерии, вызывающие серьёзные инфекции.

Кости, особенно варёные, легко ломаются на острые осколки. Они царапают или даже протыкают кишечник и желудок. Внутреннее кровотечение — угроза жизни, требующая срочной операции.

Авокадо опасен из-за персина — вещества, угнетающего дыхательную систему. У кошек это вызывает одышку, отёк лёгких и удушье.

Алкоголь — даже капля — способна привести к коме. Этанол вызывает мгновенную интоксикацию, особенно у мелких пород. Это не шутка: животное может погибнуть в течение часа.

Ксилит — сладкий яд. Содержится в жвачках, десертах и диетических продуктах. Он провоцирует резкое падение сахара в крови и печёночную недостаточность. Симптомы развиваются стремительно.

Что ещё под запретом

Молоко — хоть и символ кошачьей еды, на деле часто вызывает диарею. Взрослые кошки почти всегда страдают от непереносимости лактозы, и даже пара глотков — риск обезвоживания.

Солёная пища нарушает водно-солевой баланс, перегружает почки и увеличивает нагрузку на сердце. Человеческие закуски могут привести к хроническим заболеваниям.

Как защитить питомца

Рацион кошки должен быть сбалансированным и безопасным. Лучший вариант — качественные готовые корма, подобранные по возрасту, активности и здоровью животного. Любые добавки и изменения — только по рекомендации ветеринара.

Никогда не оставляйте опасные продукты в пределах досягаемости. Не делитесь со стола — даже из любви. Настоящая забота — это знание, осторожность и ответственность.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

