3 популярные собаки, которых нельзя заводить, если у вас есть дети

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пушистый друг в доме кажется прекрасной идеей, особенно если у вас дети. Но некоторые породы, несмотря на милую внешность, могут стать источником тревоги, а не радости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хаски

Почему не все собаки подходят для семьи с детьми

Чихуахуа: маленькое тело, большой характер

На вид — крошка с глазами-бусинками. Но за этой "игрушечностью" скрывается бдительная, нервная и крайне ревнивая натура. Чихуахуа не переносят резких движений, громких звуков и навязчивых прикосновений. Детская попытка взять на руки или приласкать может обернуться укусом. Для малыша это стресс, для собаки — тоже.

Такса: охотник в уютной обёртке

Таксы милы, но упрямы. У них выражен охотничий инстинкт, а любое посягательство на игрушку или пространство воспринимается как угроза. Наступить на хвост — получить предупреждение, а может, и не только. К посторонним — особенно детям друзей — таксы относятся настороженно и готовы защищать "своё" без разбора.

Хаски: не для тихой квартиры

Кажется, что хаски — весёлые, дружелюбные и активные. Но без строгого режима и постоянных нагрузок они быстро превращаются в неудержимых ураганов. Для ребёнка бегущая хаски — это не весёлый компаньон, а потенциальная причина падения или испуга. Это собака с характером и потребностями, которые сложно вписать в повседневный ритм семьи.

Думайте не сердцем, а головой

Собаки из этого списка не плохие. Просто им нужен особый подход, терпение и время. Если в доме ребёнок, то главное — безопасность, а не внешний вид или советы из интернета. Любой питомец может стать отличным другом, если выбрать его не по фото, а по совместимости с образом жизни семьи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



