Мыть или не мыть: когда водные процедуры становятся вредными для собаки

Кажется, чем чаще купаешь собаку, тем лучше? На самом деле всё наоборот: вода и шампунь при чрезмерном использовании могут повредить кожу и шерсть.
Многие хозяева уверены, что купать собаку нужно каждую неделю. Но у большинства пород вполне достаточно одного-двух раз в месяц. Если собака домашняя, гуляет по чистым дорожкам и не ныряет в лужи — можно мыть её даже реже, примерно раз в 2-3 месяца.
Частоту стоит подстраивать под породу и образ жизни. Уличные, длинношёрстные и активные собаки нуждаются в гигиене чаще. Если питомец испачкался в грязи, сбился в шерсть или пахнет — это уже веский повод для внепланового душа.
Когда купание действительно необходимо
Иногда без воды не обойтись. Например:
В таких случаях частоту определяют не по графику, а по ситуации. Главное — не забывать, что шампуни и сушка влияют на чувствительную кожу.
Как не превратить банный день в беду
Вот несколько простых правил:
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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