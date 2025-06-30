Мыть или не мыть: когда водные процедуры становятся вредными для собаки

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, чем чаще купаешь собаку, тем лучше? На самом деле всё наоборот: вода и шампунь при чрезмерном использовании могут повредить кожу и шерсть.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака купается в фонтане

Как часто можно мыть собаку, чтобы ей не навредить

Многие хозяева уверены, что купать собаку нужно каждую неделю. Но у большинства пород вполне достаточно одного-двух раз в месяц. Если собака домашняя, гуляет по чистым дорожкам и не ныряет в лужи — можно мыть её даже реже, примерно раз в 2-3 месяца.

Частоту стоит подстраивать под породу и образ жизни. Уличные, длинношёрстные и активные собаки нуждаются в гигиене чаще. Если питомец испачкался в грязи, сбился в шерсть или пахнет — это уже веский повод для внепланового душа.

Когда купание действительно необходимо

Иногда без воды не обойтись. Например:

перед выставкой или фотосессией;

после активной прогулки по слякоти;

при лечении кожи — но только по назначению ветеринара.

В таких случаях частоту определяют не по графику, а по ситуации. Главное — не забывать, что шампуни и сушка влияют на чувствительную кожу.

Как не превратить банный день в беду

Вот несколько простых правил:

Не мойте собаку после обработки от паразитов — средство смоется и не подействует.

Не берите шампунь для людей. У собак другой уровень pH, а резкие ароматы могут вызвать раздражение.

Перед мытьём расчешите шерсть. Это поможет избежать колтунов и упростит сушку.

Проверяйте кожу. Если есть ранки, купание стоит отложить.

Сушите бережно. Лучше использовать фен с прохладным потоком или дать шерсти высохнуть самой — без сквозняков и переохлаждения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



