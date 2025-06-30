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Мыть или не мыть: когда водные процедуры становятся вредными для собаки

1:55
Зоосфера

Кажется, чем чаще купаешь собаку, тем лучше? На самом деле всё наоборот: вода и шампунь при чрезмерном использовании могут повредить кожу и шерсть.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Как часто можно мыть собаку, чтобы ей не навредить

Многие хозяева уверены, что купать собаку нужно каждую неделю. Но у большинства пород вполне достаточно одного-двух раз в месяц. Если собака домашняя, гуляет по чистым дорожкам и не ныряет в лужи — можно мыть её даже реже, примерно раз в 2-3 месяца.

Частоту стоит подстраивать под породу и образ жизни. Уличные, длинношёрстные и активные собаки нуждаются в гигиене чаще. Если питомец испачкался в грязи, сбился в шерсть или пахнет — это уже веский повод для внепланового душа.

Когда купание действительно необходимо

Иногда без воды не обойтись. Например:

  • перед выставкой или фотосессией;
  • после активной прогулки по слякоти;
  • при лечении кожи — но только по назначению ветеринара.

В таких случаях частоту определяют не по графику, а по ситуации. Главное — не забывать, что шампуни и сушка влияют на чувствительную кожу.

Как не превратить банный день в беду

Вот несколько простых правил:

  • Не мойте собаку после обработки от паразитов — средство смоется и не подействует.
  • Не берите шампунь для людей. У собак другой уровень pH, а резкие ароматы могут вызвать раздражение.
  • Перед мытьём расчешите шерсть. Это поможет избежать колтунов и упростит сушку.
  • Проверяйте кожу. Если есть ранки, купание стоит отложить.
  • Сушите бережно. Лучше использовать фен с прохладным потоком или дать шерсти высохнуть самой — без сквозняков и переохлаждения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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