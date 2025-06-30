Один поцелуй от кота может закончиться антибиотиками — вот почему

Для многих поцелуи — это выражение любви. И когда дело касается пушистого любимца, хочется обнять его покрепче и чмокнуть в мордочку. Но стоит задуматься: насколько это безопасно?
Кошки, облизывая хозяина, проявляют симпатию. Но за этим жестом стоит не только нежность — так они оставляют на вас свой запах, обозначая: "Это мой человек".
Однако в слюне животного живёт множество бактерий. Даже самый ухоженный и домашний питомец не стерилен. Если на коже есть мелкие трещины, воспаления или укусы, микробы с языка кошки могут попасть внутрь и вызвать инфекцию.
Как это может проявиться
Иногда всё обходится без последствий. Но бывают случаи, когда через пару дней на месте поцелуя появляется покраснение, зуд, а то и отёк. В тяжёлых ситуациях возможны повышение температуры, боль в лимфоузлах и гнойные воспаления. Такие симптомы требуют незамедлительного визита к врачу.
Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Для них даже лёгкая инфекция может обернуться проблемой.
Что делать, чтобы избежать риска
Никто не говорит, что нужно отталкивать кошку — это может ранить её доверие. Просто выберите безопасную форму нежности. Погладьте, почешите за ушком, разрешите облизывать руку, но не позволяйте касаться лица.
После таких ласк не забудьте вымыть руки. А если кошка гуляет на улице или часто контактирует с другими животными — особенно важно следить за её гигиеной, обработками и прививками.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.