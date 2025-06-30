Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изумительная запеченная цветная капуста: как просто сделать её звездой стола
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов

Один поцелуй от кота может закончиться антибиотиками — вот почему

1:47
Зоосфера

Для многих поцелуи — это выражение любви. И когда дело касается пушистого любимца, хочется обнять его покрепче и чмокнуть в мордочку. Но стоит задуматься: насколько это безопасно?

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Почему лучше не целовать кошку

Кошки, облизывая хозяина, проявляют симпатию. Но за этим жестом стоит не только нежность — так они оставляют на вас свой запах, обозначая: "Это мой человек".

Однако в слюне животного живёт множество бактерий. Даже самый ухоженный и домашний питомец не стерилен. Если на коже есть мелкие трещины, воспаления или укусы, микробы с языка кошки могут попасть внутрь и вызвать инфекцию.

Как это может проявиться

Иногда всё обходится без последствий. Но бывают случаи, когда через пару дней на месте поцелуя появляется покраснение, зуд, а то и отёк. В тяжёлых ситуациях возможны повышение температуры, боль в лимфоузлах и гнойные воспаления. Такие симптомы требуют незамедлительного визита к врачу.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Для них даже лёгкая инфекция может обернуться проблемой.

Что делать, чтобы избежать риска

Никто не говорит, что нужно отталкивать кошку — это может ранить её доверие. Просто выберите безопасную форму нежности. Погладьте, почешите за ушком, разрешите облизывать руку, но не позволяйте касаться лица.

После таких ласк не забудьте вымыть руки. А если кошка гуляет на улице или часто контактирует с другими животными — особенно важно следить за её гигиеной, обработками и прививками.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Последние материалы
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов
Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней
Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.