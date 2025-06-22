Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек даже не догадываются, что яркие гранулы из супермаркета могут быть не лакомством, а настоящей угрозой для здоровья питомца. Упаковка красочная, запах яркий, цена приятная — и кажется, что вы делаете всё правильно. Но реальность может оказаться совсем другой.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котёнок

Что на самом деле в составе

Бюджетные корма часто изготавливаются из остатков мясного производства — клювов, перьев, копыт и хрящей. Такие "ингредиенты" не только не несут пользы, но и практически не усваиваются. Организм кошки не получает нужных белков, а кишечник перегружается бесполезной массой.

К тому же в такие корма добавляют аттрактанты — искусственные усилители вкуса. Они вызывают пищевую зависимость: питомец ест только то, что "пахнет наркотиком", и игнорирует нормальную еду. Это похоже на пищевую ловушку, из которой трудно выбраться без последствий.

Углеводы — скрытая опасность

Кошки — облигатные хищники. Их организм не приспособлен переваривать злаки и крахмал. Когда в рационе слишком много углеводов, это приводит к ожирению, проблемам с печенью, диабету и апатии. Глаза становятся мутными, движения — заторможенными, а поведение — вялым. Такое состояние многие владельцы путают с возрастом или "характером".

Как отличить яд от корма

Первое правило — читаем состав. Если на первом месте в списке ингредиентов указаны кукуруза, пшеница, рис или соя — откажитесь. Это дешёвый наполнитель, который даёт сытость, но не питание.

Вместо этого ищите конкретику: "лосось 40%", "индейка 35%", а не размытые "продукты животного происхождения". Чем прозрачнее формулировка, тем честнее производитель.

И ещё один важный момент — красители. Они не нужны вашей кошке. Они добавлены только для вашего глаза, чтобы гранулы выглядели аппетитнее. Питомцу всё равно, какого цвета еда, но его организм страдает от химии.

Как перевести кошку на полезный рацион

Резкая смена питания — стресс. Начинайте постепенно: подмешивайте новый корм к привычному, увеличивая его долю. Можно добавлять немного варёной курицы — это натуральный белок и вкус, понятный хищнику.

Если кошка отказывается — наберитесь терпения. Иногда помогает "перезагрузка": 10-12 часов без еды, и даже самый капризный питомец сдастся. Главное — не идти на поводу и помнить, что здоровье важнее минутного удовольствия.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

