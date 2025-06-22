Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца

Многие владельцы кошек даже не догадываются, что яркие гранулы из супермаркета могут быть не лакомством, а настоящей угрозой для здоровья питомца. Упаковка красочная, запах яркий, цена приятная — и кажется, что вы делаете всё правильно. Но реальность может оказаться совсем другой.
Бюджетные корма часто изготавливаются из остатков мясного производства — клювов, перьев, копыт и хрящей. Такие "ингредиенты" не только не несут пользы, но и практически не усваиваются. Организм кошки не получает нужных белков, а кишечник перегружается бесполезной массой.
К тому же в такие корма добавляют аттрактанты — искусственные усилители вкуса. Они вызывают пищевую зависимость: питомец ест только то, что "пахнет наркотиком", и игнорирует нормальную еду. Это похоже на пищевую ловушку, из которой трудно выбраться без последствий.
Кошки — облигатные хищники. Их организм не приспособлен переваривать злаки и крахмал. Когда в рационе слишком много углеводов, это приводит к ожирению, проблемам с печенью, диабету и апатии. Глаза становятся мутными, движения — заторможенными, а поведение — вялым. Такое состояние многие владельцы путают с возрастом или "характером".
Первое правило — читаем состав. Если на первом месте в списке ингредиентов указаны кукуруза, пшеница, рис или соя — откажитесь. Это дешёвый наполнитель, который даёт сытость, но не питание.
Вместо этого ищите конкретику: "лосось 40%", "индейка 35%", а не размытые "продукты животного происхождения". Чем прозрачнее формулировка, тем честнее производитель.
И ещё один важный момент — красители. Они не нужны вашей кошке. Они добавлены только для вашего глаза, чтобы гранулы выглядели аппетитнее. Питомцу всё равно, какого цвета еда, но его организм страдает от химии.
Резкая смена питания — стресс. Начинайте постепенно: подмешивайте новый корм к привычному, увеличивая его долю. Можно добавлять немного варёной курицы — это натуральный белок и вкус, понятный хищнику.
Если кошка отказывается — наберитесь терпения. Иногда помогает "перезагрузка": 10-12 часов без еды, и даже самый капризный питомец сдастся. Главное — не идти на поводу и помнить, что здоровье важнее минутного удовольствия.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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