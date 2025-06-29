Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд
Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга
Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ
Стрижка бабочка: трансформируйте свой образ без жертв для длины волос и сложной укладки
Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту
Перепела вместо курицы — меньше жира, больше пользы: мясо для тех, кто заботится о себе
Шутка про оружие — и тебя раздевают до трусов: где заканчивается досмотр машины и начинается личный
Квартиры до 5 млн разбирают как горячие пирожки: как изменился рынок недвижимости в России за год
Лишайник из пустыни земной свидетель жизни за пределами нашей планеты

Пёс игнорирует вас на прогулке: эти 5 команд всё меняют

2:10
Зоосфера

Это не дрессировка для шоу — это безопасность
Собаки — социальные существа. Чтобы жить рядом с человеком, им нужны не только ласка и корм, но и чёткие правила.

Собака потягивается
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака потягивается

Топ-5 команд, которые должна знать каждая собака

Простые команды помогают не только управлять поведением, но и спасают жизнь в критических ситуациях.

1. "Рядом"

Эта команда не про дисциплину, а про безопасность. На оживлённой улице, у выхода из подъезда, на вокзале — собака должна уметь держаться рядом, когда это необходимо. Учить лучше в тихом месте, без раздражителей, и никогда не злоупотреблять этой позицией во время всей прогулки.

2. "Ко мне"

Команда, от которой зависит свобода собаки. Отзываемость — ключ к контролю. Начинайте с короткой дистанции и удлиняйте постепенно. Главное — не наказывать, если пёс подошёл не сразу. Он должен знать: возвращаться к вам — это всегда безопасно и приятно.


3. "Оставь"

Собаки исследуют мир ртом — и могут схватить на улице что угодно. Эта команда буквально спасает: от испорченной еды до опасных предметов. Упражняйтесь дома, используя лакомства разной ценности. Навык должен срабатывать чётко и без компромиссов.

4. "Сидеть"

Одна из базовых команд. Позволяет быстро остановить собаку, отвлечь или успокоить. Особенно полезна в неожиданных ситуациях, когда нужно взять паузу и вернуть контроль. Дрессировка простая, главное — поощрение в нужный момент.

5. "Место"

Каждой собаке нужно своё безопасное пространство. Команда "место" помогает не только при визите гостей или приезде курьера, но и учит питомца уважать границы. Туда можно отправить его отдыхать или просто перезагрузиться.

Без стресса и строгости

Обучение должно быть коротким (3-5 минут), с паузами и щедрым поощрением. Команды работают только тогда, когда за ними стоит доверие, а не страх.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Последние материалы
Эти грибы дешевле мяса, но насыщают в два раза лучше — забытые вешенки снова на пике популярности
Необычное открытие: как вода в мантии Земли меняет представления ученых
Шокирующий убыток Nissan: $4,5 млрд и остановка дивидендов — что будет дальше
Вика Цыганова вступилась за Илью Резника: суровые слова в адрес Пугачёвой
Из Кореи с любовью: Hyundai пытается вернуться в Россию козьими тропами
Корм, который вы считаете полезным, может медленно убивать питомца
Пасынковать или нет? Узнайте, как эта простая процедура преобразует баклажаны
Секрет голливудских локонов: как часто мыть голову летом, чтобы волосы сияли
Алгарве для своих: скрытый город, который не пускает шумных туристов
Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.