Их шерсть — как облако в движении: топ-5 самых эффектных пород

Мечтаете о собаке, которая на каждой прогулке будет вызывать восхищённые взгляды?
Эти породы не просто пушисты — их шерсть будто создана для обложек. Но вместе с эффектным внешним видом вы получите и ежедневную заботу.
Афганская борзая — шелковый аристократ
Длинная, струящаяся шерсть, грация и высокомерный взгляд. Афганская борзая словно сошла с модного показа. Но уход за её шубой требует терпения: без расчёсывания и мягкого шампуня она быстро теряет блеск.
Бобтейл — плюшевая радость
Эта жизнерадостная "облачная" собака с серо-белой шерстью — настоящая находка для семей. Шерсть густая, мягкая, и требует ежедневного внимания. Но наградой станет питомец, который выглядит как ожившая игрушка.
Шелти — маленький пушистик с характером
Компактные и умные, шелти радуют не только характером, но и великолепной гривой. Их шерсть почти не сыпется, но нуждается в регулярном мытье и расчёсывании. Прекрасный выбор для тех, кто хочет пушистость в мини-формате.
Бишон-фризе — кудрявая белоснежность
Нежный, гипоаллергенный комочек с кудряшками — бишон-фризе выглядит как снежный шар. Шерсть не выпадает, но легко спутывается. Груминг каждые 2 недели — не каприз, а необходимость.
Кеесхонд — улыбающийся шарик
Этот потомок шпицев похож на пушистый клубок с вечной улыбкой. Шерсть трёхслойная, густая, почти не пачкается. Кеесхонды дружелюбны, отлично ладят с детьми и радуют стабильным здоровьем.
Здоровье — тоже часть красоты:
Выбирайте сердцем, ухаживайте с любовью
Пушистые породы дарят невероятную нежность, но требуют заботы. Шерсть — это не только красота, но и работа. Если вы готовы — пушистый друг подарит вам жизнь, полную мягкости, смеха и обнимашек.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.