Вы обвиняете кота, а он просто не может дышать в своём туалете

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы купили дорогой наполнитель, поставили лоток в угол, как советуют статьи, а кот всё равно выбирает диван или ковёр? Возможно, дело вовсе не в здоровье или корме, а в мелочах, на которые вы не обращаете внимания.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Почему кот игнорирует лоток — причина, о которой вы не догадывались

Если вы моете лоток ароматизированным средством, запах может отпугнуть питомца. Для кошек он не "свежий", а агрессивный. Их обоняние в 14 раз чувствительнее человеческого, и даже лёгкий аромат для нас может быть настоящей атакой для них.

Используйте горячую воду или мыло без запаха, чтобы не создавать невидимую преграду.

Тесно — значит неудобно

Лоток должен быть просторным. Если кот в нём едва разворачивается, он почувствует себя некомфортно — и найдёт место получше. Идеальный размер: полторы длины животного от носа до хвоста.

Туалет не должен пугать

Если лоток стоит рядом с шумной техникой — например, стиральной машиной, — это может стать причиной отказа. Один неожиданный звук во время "процесса" — и питомец больше туда не вернётся.

Поставьте лоток в тихое место и не переставляйте его хотя бы пару недель — кошки не любят, когда что-то меняется.

Ещё один нюанс — сам лоток

Некоторые кошки не переносят запах дешёвого пластика, особенно когда он нагревается или контактирует с мочой. Попробуйте керамический или металлический вариант — иногда это решает проблему без лишних усилий.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



