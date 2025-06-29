Вы обвиняете кота, а он просто не может дышать в своём туалете

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1:36
Зоосфера

Вы купили дорогой наполнитель, поставили лоток в угол, как советуют статьи, а кот всё равно выбирает диван или ковёр? Возможно, дело вовсе не в здоровье или корме, а в мелочах, на которые вы не обращаете внимания.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Почему кот игнорирует лоток — причина, о которой вы не догадывались

Если вы моете лоток ароматизированным средством, запах может отпугнуть питомца. Для кошек он не "свежий", а агрессивный. Их обоняние в 14 раз чувствительнее человеческого, и даже лёгкий аромат для нас может быть настоящей атакой для них.

Используйте горячую воду или мыло без запаха, чтобы не создавать невидимую преграду.

Тесно — значит неудобно

Лоток должен быть просторным. Если кот в нём едва разворачивается, он почувствует себя некомфортно — и найдёт место получше. Идеальный размер: полторы длины животного от носа до хвоста.

Туалет не должен пугать

Если лоток стоит рядом с шумной техникой — например, стиральной машиной, — это может стать причиной отказа. Один неожиданный звук во время "процесса" — и питомец больше туда не вернётся.

Поставьте лоток в тихое место и не переставляйте его хотя бы пару недель — кошки не любят, когда что-то меняется.

Ещё один нюанс — сам лоток

Некоторые кошки не переносят запах дешёвого пластика, особенно когда он нагревается или контактирует с мочой. Попробуйте керамический или металлический вариант — иногда это решает проблему без лишних усилий.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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