Один забытый приём пищи — и на миске уже колония опасных микробов

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Миска кота — это не просто тарелка. Это ежедневный источник потенциальной опасности — как для животного, так и для вас. Остатки пищи, влажность и тепло создают идеальные условия для размножения бактерий, среди которых встречаются сальмонелла, моракселла, стрептококки и прочие "гости", о которых вы бы точно не хотели знать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Как правильно и как часто мыть кошачью миску

После каждого приёма пищи кошачью миску нужно мыть. Без исключений. Даже если корм "сухой" — на поверхности остаются слюна, пыль и жир, которые со временем становятся идеальной питательной средой для микробов.

Миска с водой: раз в два дня

Питьевая посуда тоже требует ухода. Мыть её нужно не реже одного раза в два дня. Используйте горячую воду с мылом. Это помогает удалить налёт и невидимые загрязнения, которые накапливаются даже в прозрачной воде.

Как мыть правильно:

Наполните миску горячей водой. Добавьте безопасное моющее средство. Замочите посуду на 10-20 минут. Хорошо промойте под горячей струёй. Высушите на воздухе или вытрите отдельным чистым полотенцем.

Гигиена — не только для миски

Мойте руки с мылом до и после мытья кошачьей посуды.

Используйте отдельные губки и тряпки — только для мисок питомца.

Если моете в общей раковине, обязательно продезинфицируйте её после.

Не вытирайте миску тем же полотенцем, что и свою посуду.

Почему это важно

Контакт с грязной посудой может привести к заражению паразитами или инфекциями. Причём не только у кота — бактерии легко передаются человеку. Уделяя 5 минут чистке миски, вы защищаете и себя, и своего любимца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



