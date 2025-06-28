Один забытый приём пищи — и на миске уже колония опасных микробов

Миска кота — это не просто тарелка. Это ежедневный источник потенциальной опасности — как для животного, так и для вас. Остатки пищи, влажность и тепло создают идеальные условия для размножения бактерий, среди которых встречаются сальмонелла, моракселла, стрептококки и прочие "гости", о которых вы бы точно не хотели знать.
После каждого приёма пищи кошачью миску нужно мыть. Без исключений. Даже если корм "сухой" — на поверхности остаются слюна, пыль и жир, которые со временем становятся идеальной питательной средой для микробов.
Миска с водой: раз в два дня
Питьевая посуда тоже требует ухода. Мыть её нужно не реже одного раза в два дня. Используйте горячую воду с мылом. Это помогает удалить налёт и невидимые загрязнения, которые накапливаются даже в прозрачной воде.
Как мыть правильно:
Гигиена — не только для миски
Почему это важно
Контакт с грязной посудой может привести к заражению паразитами или инфекциями. Причём не только у кота — бактерии легко передаются человеку. Уделяя 5 минут чистке миски, вы защищаете и себя, и своего любимца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.