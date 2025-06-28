Эти 5 игр не просто развлекают собаку — они делают её умнее и спокойнее

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Физическая активность важна, но для полноценного развития собаке нужен и тренинг для мозга. Умственные нагрузки помогают развивать сообразительность, концентрацию, стрессоустойчивость и — главное — укрепляют контакт между вами и питомцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias-N, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мопс

Топ-5 игр, которые развлекут и научат вашу собаку

Вот пять игр, которые не только развлекут, но и обучат вашего четвероногого друга.

1. Поиск: активируй нос

Поиск — это основа собачьего поведения. Устройте охоту за лакомствами дома:

разложите угощения по полу, на стульях, под подушками;

предложите найти любимую игрушку — спрячьте её и дайте команду "ищи";

каждый успех — с поощрением!

Так вы тренируете нюх, внимание и самостоятельность.

2. "Сырное" дерево: охота на улице

Найдите дерево с глубокой корой. В щели заложите кусочки сыра или лакомства.

Собака будет доставать еду с помощью зубов и лап — такая активность не только развивает моторику, но и отлично нагружает мозг. Играйте только под присмотром!

3. Интеллектуальные головоломки

Купить или сделать самостоятельно — выбор за вами:

крутящиеся игрушки с лакомствами внутри;

"морковная грядка", где нужно найти спрятанное угощение;

коробки с бумагой и втулками, внутри — сюрприз;

сверните плед с сушёным лёгким — пусть собака разворачивает его носом.

Такие задания помогают развить терпение и навыки решения задач.

4. Обогащённая среда: мир — это интересно

Разбросайте по комнате новые предметы: пластиковые бутылки, коробки, веточки, камни, резиновые игрушки. Добавьте запахов и текстур.

Меняйте расположение каждый день, прячьте угощения — пусть собака исследует. Особенно полезно для щенков, формирует уверенность и адаптивность.

5. Шейпинг: шаг за шагом

Хотите научить команде? Не заставляйте — направляйте. Поощряйте каждый маленький шаг в сторону желаемого действия:

наклон головы → поощрение,

полуприсед → поощрение,

сидение — и снова награда.

Так собака учится через собственные действия, без принуждения. Это укрепляет доверие и развивает самоконтроль.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



