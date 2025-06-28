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Они не боятся воды — они ненавидят то, что она делает с их телом

2:12
Зоосфера

Считается, что кошки панически боятся воды. Но на деле всё тоньше: большинство из них не боятся воды как таковой — они просто терпеть не могут быть мокрыми. И на это есть веские причины.

Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Почему кошки ненавидят воду — правда, скрытая в инстинктах

Кошачья шерсть устроена так, что после намокания становится тяжёлой, плохо сохнет и лишает животное подвижности. А для хищника потеря ловкости — угроза жизни. Инстинкты срабатывают мгновенно: вода = опасность.

Есть и исключения

Бенгальские кошки любят плавать, а турецкие ваны и вовсе с удовольствием ныряют. Это связано с особенностями породы и местом происхождения. Если кошка с детства живёт у реки — вода не вызывает у неё паники.

Вода — только из правильной миски

Миска стоит рядом с кормом, а кошка её игнорирует? Всё верно. В природе вода рядом с едой считается потенциально загрязнённой. Лучше отнести миску подальше.

А ещё усатым неудобно пить из узкой посуды — усы упираются в края. Отсюда и "вредные" попытки опрокинуть стакан — это не каприз, а попытка сделать процесс комфортнее.

Как правильно мыть кошку (если очень нужно):

  • Душ — враг. Шум струи усиливает стресс.
  • Лучше налейте тёплую воду в тазик и поливайте из ковшика.
  • Не тяните с купанием — всё должно быть спокойно, быстро и уверенно.
  • И да — без крайней необходимости купать не стоит вообще. Язык-щётка справляется лучше любой косметики.

Если кошка панически боится воды, воспользуйтесь сухим шампунем.

Инстинкты срабатывают по месту рождения

Считается, что предки домашних кошек происходят из засушливых регионов. Там не было необходимости в плавании, поэтому генетическая "привычка" к воде не сформировалась.

Но есть и те, кто воду любит

Если ваш питомец с удовольствием сидит в ванне, играет с каплями или плюхается в миску — не пугайтесь. Возможно, в её родословной были смелые речные охотники.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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