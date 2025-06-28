Они не боятся воды — они ненавидят то, что она делает с их телом

Считается, что кошки панически боятся воды. Но на деле всё тоньше: большинство из них не боятся воды как таковой — они просто терпеть не могут быть мокрыми. И на это есть веские причины.
Кошачья шерсть устроена так, что после намокания становится тяжёлой, плохо сохнет и лишает животное подвижности. А для хищника потеря ловкости — угроза жизни. Инстинкты срабатывают мгновенно: вода = опасность.
Есть и исключения
Бенгальские кошки любят плавать, а турецкие ваны и вовсе с удовольствием ныряют. Это связано с особенностями породы и местом происхождения. Если кошка с детства живёт у реки — вода не вызывает у неё паники.
Вода — только из правильной миски
Миска стоит рядом с кормом, а кошка её игнорирует? Всё верно. В природе вода рядом с едой считается потенциально загрязнённой. Лучше отнести миску подальше.
А ещё усатым неудобно пить из узкой посуды — усы упираются в края. Отсюда и "вредные" попытки опрокинуть стакан — это не каприз, а попытка сделать процесс комфортнее.
Как правильно мыть кошку (если очень нужно):
Если кошка панически боится воды, воспользуйтесь сухим шампунем.
Инстинкты срабатывают по месту рождения
Считается, что предки домашних кошек происходят из засушливых регионов. Там не было необходимости в плавании, поэтому генетическая "привычка" к воде не сформировалась.
Но есть и те, кто воду любит
Если ваш питомец с удовольствием сидит в ванне, играет с каплями или плюхается в миску — не пугайтесь. Возможно, в её родословной были смелые речные охотники.
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