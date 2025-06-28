Взаимное вылизывание у кошек — это не про чистоту, а про отношения

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своей чистоплотностью. Они тщательно вылизывают себя — от кончика хвоста до ушей и лап. Это привычка, заложенная природой. Но что означает, если две кошки вылизывают друг друга? Просто взаимная гигиена

Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ бирманская кошка

Почему кошки вылизывают друг друга и что это значит

Если одна кошка вылизывает другую, особенно в труднодоступных местах — на спине или холке, — это не просто помощь. Это проявление доверия и признания. Ведь кошка подпускает к себе другого только тогда, когда не чувствует от него угрозы.

Такие питомцы, как правило, спят вместе, играют, не ссорятся из-за еды и делят территорию без конфликтов.

Обмен запахами — невидимая связь

Для кошек запах — важнейший ориентир. Когда они вылизывают друг друга, происходит "смешивание" ароматов. Это помогает создать общее групповое поле, благодаря которому каждый распознаёт "своих".

Чем чаще они вылизываются — тем сильнее ощущение безопасности и принадлежности. Это кошачий способ сказать: "Ты — часть моей семьи".

Если не подпускает — не доверяет

Обратная сторона — дистанция. Кошка, которая не даёт себя вылизывать или отстраняется от других, скорее всего, не чувствует уверенности в "соседе". Это не агрессия, а инстинктивная осторожность.

Поэтому, если ваши коты регулярно ухаживают друг за другом — это прекрасный знак. Значит, в доме сформировалась стабильная и дружелюбная "прайдовая" атмосфера.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



