Отказ от сухого корма — не прихоть, а крик о помощи

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пушистый компаньон внезапно игнорирует привычную миску с кормом? Это не обязательно признак избалованности. Чаще всего — это способ сказать: что-то не так.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Почему кошка отказывается от сухого корма

Воспалённые дёсны или больные зубы делают твёрдый корм мучением. Кошка может быть голодной, но просто не в состоянии жевать жёсткие гранулы. Это особенно актуально для пожилых животных.

Корм испортился или изменился

Даже если срок годности в порядке, жир в корме может прогоркнуть. Производители иногда незаметно меняют состав, и любимая еда теряет привычный аромат. Человек этого не заметит, но кошачий нос — да.

Аллергия скрывается под апатией

Непереносимость может проявляться не только высыпаниями, но и отвращением к еде. Если в составе есть курица, злаки или усилители вкуса — это повод задуматься. Некоторые кошки отказываются от корма, с которым у них ассоциируются неприятные ощущения.

Привычка к "вкусной химии"

Дешёвые корма часто содержат ароматизаторы. К ним кошки привыкают, как к фастфуду, и потом отказываются от натуральных или сбалансированных альтернатив.

Проблема в миске, а не в корме

Пластиковая посуда впитывает запахи. Даже если вы её моете, кошка может чувствовать остатки моющих средств, жира или даже воды из-под крана. Лучше использовать керамику или стекло.

Пожилым — аромат поярче

С возрастом кошки теряют часть обоняния. Сухой корм становится для них безвкусным. В этом случае стоит попробовать влажные корма с ярким запахом или размачивать гранулы тёплой водой.

Не забывайте про стресс

Место рядом с шумной техникой, грязный лоток рядом, незнакомые запахи или переезд — всё это может временно отбить аппетит. Спокойствие и чистота в зоне кормления играют огромную роль.

Что делать:

Обратитесь к ветеринару — исключите болезни.

Попробуйте другую текстуру корма: паштет, соус, мягкие кусочки.

Поменяйте миску и место кормления.

Убедитесь, что вода свежая, а атмосфера спокойная.

Давайте еду комнатной температуры — холод может отпугивать.

Внимание — главный ингредиент

Понаблюдайте за питомцем. Изменения в поведении — лучший подсказчик. Иногда забота и пара простых шагов возвращают аппетит лучше любых добавок.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



