Кошка смотрит в глаза, но вам лучше не отвечать — инстинкт сильнее чувств

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что в пристальном взгляде нет ничего плохого. Но для кошки он означает совсем не то, что для нас. Это не жест привязанности — это вызов. И корни этого жеста уходят глубоко в природу.

Фото: commons.wikimedia.org by Chosovi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Черная кошка

Почему не стоит смотреть кошке в глаза

В мире дикой природы прямой зрительный контакт — предупреждение о нападении. Кошки, будучи одновременно охотниками и потенциальной добычей, воспринимают взгляд в упор как опасность.

Когда вы пристально смотрите на питомца, он чувствует тревогу. Это не страх перед вами, а инстинктивная реакция на поведение хищника.

Язык кошачего мира

Если кошка моргает медленно или отводит глаза — она показывает: "Я не враг". Это сигнал доверия, так же, как у людей — улыбка.

А вот если вы "упёрлись" в неё взглядом, реакция будет обратной. Даже если кошка сама смотрит на вас — это может быть попытка установить контроль. Особенно если она чувствует себя главной в доме.

Но в ответе она не ждёт встречи взгляда — это её территория, и ваше вмешательство только усилит напряжение.

Что происходит, если смотреть слишком долго:

— Кошка отходит в сторону или уходит.

— Может зарычать, зашипеть или даже ударить лапой.

— В редких случаях вступает в "глазной бой", особенно уверенные в себе питомцы.

Это не игра — это способ напомнить о личных границах.

Как правильно смотреть на кошку

Не смотрите прямо. Лучше — боковым зрением.

Медленно моргайте — это знак доверия.

Не склоняйтесь резко и не приближайтесь лицом.

Хотите подружиться с уличным котом? Не смотрите на него вообще. Сядьте рядом и займитесь своими делами. Через несколько минут он сам подойдёт.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



