Необычное поведение вашей собаки объясняется проще, чем вы думаете — или нет

Если вы хоть раз ловили себя на мысли: "Почему он это делает?" — вы не одиноки. Повадки собак могут удивлять, умилять и даже тревожить. Но часто за ними стоят древние инстинкты, биология и просто особенности характера.
Когда собака вертится на месте перед тем, как лечь, она не капризничает. Это унаследованный инстинкт: в дикой природе так разравнивали траву и отпугивали насекомых. Сегодня это больше привычка, чем необходимость, но она остаётся безвредной.
Наклон головы — акт внимания
Собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не растерянность, а концентрация. Питомец таким образом уточняет источник звука и следит за мимикой хозяина.
Вываливание в грязи — не хулиганство
Если собака вдруг начинает кататься в неприятно пахнущих местах — это способ замаскировать свой запах. У предков это повышало шансы на охоту. Повод задуматься появляется, если это поведение повторяется слишком часто — возможна аллергия или кожное раздражение.
Запрыгивания и "объятия" — не всегда про секс
Собака прыгает на ногу или подушку? Это не обязательно связано с половым влечением. Чаще это реакция на стресс, возбуждение или попытка установить контроль. Опасность вызывает только агрессия в таких ситуациях.
Ест траву — очищает желудок
Поедание травы — норма. Так собаки чистят желудок или получают клетчатку. Но если после этого питомец часто рвёт или выглядит вялым — обратитесь к ветеринару.
Рытьё - след охотничьего прошлого
Собаки роют ямы не просто так. Это инстинкт: искать прохладу, зарыть еду или избавиться от скуки. Но если копание становится навязчивым — возможно, собаке не хватает активности.
Погоня за хвостом — не всегда игра
Редкие круги за хвостом — нормально. Но если это происходит часто, с одержимостью — возможны неврологические нарушения или зуд в области хвоста.
Облизывание — знак доверия или боли
Собака облизывает руки, лицо — так она проявляет привязанность и считывает информацию по запаху. Но если вы замечаете, что она навязчиво вылизывает одно и то же место — это может быть сигналом боли или тревожности.
Скулёж при расставании — не каприз
Некоторые собаки сильно скучают и тревожатся, оставаясь одни. Это особенно заметно у щенков или пород, склонных к тревожности. Постепенное приучение к одиночеству помогает, но в тяжёлых случаях стоит обратиться за помощью.
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