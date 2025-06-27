Один запах помогает, шум — пугает: как сделать дом безопасным для щенка

Переезд в новый дом для щенка — это стресс. Всё непривычно: запахи, звуки, отсутствие мамы и братьев. От хозяина в этот момент требуется не строгость, а чуткость и внимание.
Создайте щенку уголок, где он сможет спрятаться от тревог. Мягкая лежанка с пледом, на котором остался запах прежнего дома, поможет почувствовать себя в безопасности. Пусть это место станет его убежищем.
Начинайте приучение к лежанке постепенно — по 10-15 минут. Погладьте, похвалите, дайте лакомство. Так вы формируете положительные ассоциации.
Еда рядом с комфортом
Кормите щенка рядом с его местом — так он быстрее воспримет это пространство как свою "тихую гавань". Стабильность и привычность здесь особенно важны.
Сон только на месте
Ограничьте ночлег только лежанкой — это снизит тревожность и не даст малышу метаться по дому в поисках "безопасного" места.
Режим и выгул — с первых дней
Выгуливайте щенка сразу после еды, сна или активных игр. Это поможет быстрее сформировать привычку к чистоте и уменьшит количество "подарков" на ковре.
Мягкое знакомство с миром
Первые дни — не время для шумных вечеринок. Позвольте щенку изучать всё в его темпе. Не пугайте, не торопите, и обязательно поощряйте за смелость.
Лакомства — отличный способ поддержать щенка в новых ситуациях. Он учится, что мир — не страшный, а интересный и вкусный.
Сразу — чёткие правила
Щенки легко перенимают повадки, поэтому с самого начала нужно установить простые, но понятные границы. То, что нельзя взрослой собаке, не должно быть разрешено и малышу.
Предсказуемость = уверенность
Чёткий режим кормления, прогулок и игр создаёт ощущение порядка. А значит — снижает тревожность. Это особенно важно в первые недели.
Терпение и присутствие
Позвольте щенку исследовать новый дом самостоятельно, но будьте рядом. Это даёт уверенность и укрепляет доверие. Не торопите события — пусть всё идёт своим чередом.
Дружба начинается с заботы
Первый день — это не просто начало адаптации. Это основа будущей связи между вами и вашим питомцем. Сделайте его тёплым и спокойным — и вы получите верного друга на долгие годы.
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