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Тишина, темнота и одинокий крик — что кот на самом деле хочет сказать

Зоосфера

Многие считают ночное мяуканье обычной кошачьей привычкой — скучно, вот и "поёт". Но на деле — это часто крик о помощи. Кот не может рассказать словами, что его тревожит, поэтому использует единственный доступный ему способ — голос.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Почему кот мяукает ночью и что за этим стоит

Одной из самых распространённых причин ночного мяуканья становится боль. Особенно она чувствуется в покое — когда нет игр, отвлечений и рядом никого. Артрит, воспаление мочевого пузыря, проблемы с зубами — всё это может беспокоить питомца ночью.

У пожилых кошек добавляется ещё один фактор — деменция. В темноте они теряются, пугаются и начинают звать на помощь.

Щитовидка — гормоны не спят

Гипертиреоз — заболевание щитовидной железы, часто встречающееся у кошек среднего возраста. Он вызывает тревожность, бессонницу, чрезмерную активность и… громкое требование еды среди ночи.

Голод или жажда

Кошки по природе ночные охотники. И если в миске пусто — животное обязательно напомнит об этом. Но важно помнить: кормить полноценно перед сном не стоит — переедание ведёт к ожирению, диабету и, как ни странно, постоянному чувству голода.

Стресс тоже не дремлет

Любое изменение — новый человек в доме, перестановка мебели или даже громкий звук — может выбить кота из привычного ритма. В тишине ночи тревожность только усиливается, и он начинает звать вас.

Как понять, что дело серьёзное

Присмотритесь: дрожь, мутные глаза, агрессия, апатия, отказ от лотка — всё это тревожные знаки. Лучше не гадать, а показать питомца ветеринару.

Что можно сделать

  • Играйте с котом перед сном хотя бы 15-20 минут
  • Оставьте миску с водой и немного еды
  • Купите игрушки-головоломки с лакомством
  • Закройте шторы, чтобы уличный свет не мешал
  • Никогда не кричите — это усилит тревогу

Если кот здоров, возможно, ему просто скучно или сбился режим. Помогите ему вернуться в ритм — и ночь снова станет тишиной.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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