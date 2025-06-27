Тишина, темнота и одинокий крик — что кот на самом деле хочет сказать

Многие считают ночное мяуканье обычной кошачьей привычкой — скучно, вот и "поёт". Но на деле — это часто крик о помощи. Кот не может рассказать словами, что его тревожит, поэтому использует единственный доступный ему способ — голос.
Одной из самых распространённых причин ночного мяуканья становится боль. Особенно она чувствуется в покое — когда нет игр, отвлечений и рядом никого. Артрит, воспаление мочевого пузыря, проблемы с зубами — всё это может беспокоить питомца ночью.
У пожилых кошек добавляется ещё один фактор — деменция. В темноте они теряются, пугаются и начинают звать на помощь.
Щитовидка — гормоны не спят
Гипертиреоз — заболевание щитовидной железы, часто встречающееся у кошек среднего возраста. Он вызывает тревожность, бессонницу, чрезмерную активность и… громкое требование еды среди ночи.
Голод или жажда
Кошки по природе ночные охотники. И если в миске пусто — животное обязательно напомнит об этом. Но важно помнить: кормить полноценно перед сном не стоит — переедание ведёт к ожирению, диабету и, как ни странно, постоянному чувству голода.
Стресс тоже не дремлет
Любое изменение — новый человек в доме, перестановка мебели или даже громкий звук — может выбить кота из привычного ритма. В тишине ночи тревожность только усиливается, и он начинает звать вас.
Как понять, что дело серьёзное
Присмотритесь: дрожь, мутные глаза, агрессия, апатия, отказ от лотка — всё это тревожные знаки. Лучше не гадать, а показать питомца ветеринару.
Что можно сделать
Если кот здоров, возможно, ему просто скучно или сбился режим. Помогите ему вернуться в ритм — и ночь снова станет тишиной.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.