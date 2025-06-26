Простые продукты из холодильника, которые спасают здоровье пса

Собачья аптечка может потянуть на круглую сумму. Но часто помощь находится на кухне — безопасная, натуральная и эффективная. Главное — знать, что действительно работает.
Если пёс поранил лапу, не спешите за мазью. Тонкий слой мёда на ране обеззараживает и ускоряет заживление. Но помните: дозировка важна. Для маленькой собаки — не больше половины чайной ложки.
Рис с тыквой при расстройстве
При проблемах с желудком отлично помогает мягкая рисовая каша с тыквой. Она успокаивает кишечник и восстанавливает пищеварение. Просто и эффективно.
Кокосовое масло — для кожи и шерсти
Чайная ложка в день — и шерсть блестит, а кожа меньше чешется. Можно добавлять в еду или наносить снаружи при зуде.
Куркума для суставов
Если собака страдает от артрита, попробуйте щепотку куркумы, размешанную в тёплом молоке. Давать раз в день, наблюдая за самочувствием.
Овсянка и уксус — от зуда и блох
Запаренная овсянка отлично снимает кожный зуд, особенно при аллергии. А разбавленный яблочный уксус (1:1 с водой) помогает отпугнуть блох — просто сбрызните шерсть.
Ромашковый чай для спокойствия
Нервничает перед поездкой к ветеринару? Чай из ромашки успокаивает мягко и безопасно. Небольшое количество можно добавить в питьевую воду.
Но не забывайте о главном
Ни один домашний способ не заменит ветеринара. Если у собаки температура, рвота, судороги или она выглядит апатичной — срочно к специалисту.
Никогда не давайте собаке парацетамол — даже малая доза может оказаться смертельной. И всегда учитывайте размер питомца: для чихуахуа и для овчарки доза — это не одно и то же.
Минимальный набор аптечки:
Если сомневаетесь — лучше позвонить врачу. Пёс не скажет, где у него болит, а угадывать — опасно.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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