Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь

Вы засыпаете в обнимку с мурлыкой, а просыпаетесь разбитым? Это не совпадение. Кошки — ночные охотники. С 3 до 5 утра они бодры, активны, и ваше спокойствие им ни к чему. Постоянные пробуждения ведут к недосыпу, а за ним — проблемы с сердцем, настроением и даже иммунитетом.
Кошачий туалет — не самая гигиеничная зона. В нём могут скрываться опасные бактерии. Например, токсоплазмоз передаётся через фекалии и способен вызывать головные боли, лихорадку и поведенческие изменения.
Шерсть и царапины — не безобидны
Аллергия на кошачью шерсть — одна из самых распространённых. Постоянное чихание, раздражение глаз и заложенность носа становятся фоном для жизни.
Царапины тоже опасны: через них может
проникнуть бактерия Bartonella, вызывающая "лихорадку кошачьих царапин". А укусы — это прямой путь для инфекций. Даже безобидный "поцелуй" в нос может передать паразитов.
Но есть и другая сторона
Кошка — это не только риск. Её мурлыканье снижает давление, а простые игры снимают стресс не хуже психолога. Главное — соблюдать гигиену и не забывать, что питомец требует ответственности.
Как уменьшить риски:
Итог
Питомец может быть источником радости или причиной хронической усталости. Всё зависит от вашего подхода. Правильный уход делает кошку не угрозой, а настоящим лекарством от тревог.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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