Мягкий, сочный, опасный: какие фрукты лучше держать подальше от пса

Фрукты ассоциируются с витаминами и пользой, но не все они одинаково безопасны для собак. Некоторые могут вызывать аллергию, расстройства пищеварения и даже быть токсичными. Особенно важно знать, от чего стоит держать питомца подальше.
Цитрусы — частый источник аллергических реакций. Апельсины плохо усваиваются собачьим организмом, могут вызвать расстройство желудка и даже повлиять на нервную систему. Просит дольку? Лучше замените на игрушку.
Авокадо: скрытая угроза
Авокадо содержит персин — вещество, которое безопасно для человека, но токсично для собак. Даже небольшое количество может спровоцировать серьёзные симптомы.
Персик: сладкий, но бесполезный
Мякоть персика плохо переваривается, а косточка особенно опасна. У питомца могут возникнуть боли в животе, понос и другие проблемы с пищеварением.
Хурма: непрошеный гость в миске
Хурма вызывает сбои в работе желудочно-кишечного тракта. У собаки могут начаться спазмы, вздутие, расстройства — и всё из-за пары кусочков.
Что можно
Зелёные яблоки, груши и бананы — допустимы, но в умеренном количестве. Пара яблочных долек или несколько ложек бананового пюре — максимум, который не навредит.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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