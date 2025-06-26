Мягкий, сочный, опасный: какие фрукты лучше держать подальше от пса

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фрукты ассоциируются с витаминами и пользой, но не все они одинаково безопасны для собак. Некоторые могут вызывать аллергию, расстройства пищеварения и даже быть токсичными. Особенно важно знать, от чего стоит держать питомца подальше.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Какие фрукты опасны для собаки — даже если она просит

Цитрусы — частый источник аллергических реакций. Апельсины плохо усваиваются собачьим организмом, могут вызвать расстройство желудка и даже повлиять на нервную систему. Просит дольку? Лучше замените на игрушку.

Авокадо: скрытая угроза

Авокадо содержит персин — вещество, которое безопасно для человека, но токсично для собак. Даже небольшое количество может спровоцировать серьёзные симптомы.

Персик: сладкий, но бесполезный

Мякоть персика плохо переваривается, а косточка особенно опасна. У питомца могут возникнуть боли в животе, понос и другие проблемы с пищеварением.

Хурма: непрошеный гость в миске

Хурма вызывает сбои в работе желудочно-кишечного тракта. У собаки могут начаться спазмы, вздутие, расстройства — и всё из-за пары кусочков.

Что можно

Зелёные яблоки, груши и бананы — допустимы, но в умеренном количестве. Пара яблочных долек или несколько ложек бананового пюре — максимум, который не навредит.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



