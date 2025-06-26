Возраст вашей кошки может шокировать — устаревшая формула обманывала всех

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие по привычке считают возраст кошки или собаки в «человеческих» годах, просто умножая цифру на семь. Но эта формула давно устарела и больше путает, чем помогает. Животные взрослеют и стареют совсем иначе — и многое зависит от их вида, породы и размеров.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная собака

Сколько лет вашему питомцу по-человечески

В 1950-х французский ветеринар предложил новый подход: первый год жизни собаки приравнивается к 15 годам человека, а к двум годам — уже к 24. Но на этом сходство заканчивается.

Дальше всё зависит от размера питомца. Мелкие породы живут дольше и стареют медленнее. Крупные собаки начинают стареть значительно быстрее уже после двухлетнего возраста.

Возраст по весу

Американская ассоциация ветеринарной медицины составила таблицу: у 10-летнего чихуахуа возраст соответствует 56 годам, а у мастифа — 78. У гигантских пород к 15 годам биологический возраст может дойти до 115 лет.

Для таких собак каждый год после пяти — серьёзное испытание. Суставы, сердце и другие органы начинают стремительно изнашиваться, поэтому нужно заранее думать о профилактике.

Как стареют кошки

С кошками всё иначе. Они развиваются независимо от размеров. Первый год жизни — это примерно 15 лет по-человечески, второй — ещё 9. Потом каждый год добавляет около четырёх.

К семи годам кошка сравнима с 54-летним человеком. А к 15 — с пенсионеркой в возрасте 78. После 20 лет она «переходит» за 95 — и тут особенно важны уход, питание и наблюдение у ветеринара.

Молодость, зрелость, забота

Кошка до двух лет — настоящий подросток: играет, бегает, исследует. Но уже после семи лет стоит обращать внимание на здоровье. Возрастные болезни у кошек начинаются не с морщин, а с тихих изменений в поведении и самочувствии.

Почему точность важна

Понимание биологического возраста помогает не просто «заглянуть» в будущее питомца. Это способ подобрать подходящее питание, нужный уровень физической активности и вовремя начать лечение, если оно потребуется.

Не стоит ориентироваться на мифы. Гораздо полезнее — довериться современной науке.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



