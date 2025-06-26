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Умиляет, но зря: почему вылизывание кошкой может быть сигналом опасности

1:56
Зоосфера

Когда кошка облизывает ваши руки, хочется верить в проявление любви. Но реальность совсем другая: питомец воспринимает вас как большого неуклюжего котёнка, который не умеет себя умывать.

Рыжая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжая кошка

Почему кошка лижет вас на самом деле

Вылизывая человека, кошка показывает, кто в доме главный. Это часть её социальных привычек — она будто говорит: "Я забочусь о тебе, потому что ты сам не справляешься".

Ароматы, которые раздражают

Парфюм, крем для рук, запах другой кошки — всё это сбивает кошку с толку. Она старается "очистить" вашу кожу, чтобы вернуть привычный аромат семьи.

Если лижет одно место — будьте внимательны

Если питомец вновь и вновь облизывает родинку, рубец или шрам, это может быть сигналом. Кошки чувствуют изменения температуры тела и даже воспаления — возможно, стоит показать это место врачу.

Погоня за солью

Некоторые кошки целенаправленно лижут волосы, шею или уши хозяина. Почему? Пот и кожные выделения содержат натрий, который им нужен. Это — натуральный источник соли.

Стресс и нехватка витаминов

Когда кошка начинает лизать полиэтилен, шерстяные вещи или даже ковры — это может быть признаком нехватки витаминов, минералов или реакции на стресс. Такой сигнал нельзя игнорировать.

Кошачий язык не так безобиден

Язык кошки покрыт крошечными крючками, способными сдирать верхний слой кожи. Долгое вылизывание может привести к микроповреждениям и даже занесению инфекции.

Что делать

Отвлеките питомца безопасной игрушкой, предложите солёный минеральный камень или лакомство. Если поведение повторяется, лучше проконсультироваться с ветеринаром — за ним может скрываться проблема со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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