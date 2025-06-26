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Корм вызывает зависимость, а вы этого не замечаете — в миске химия, а не забота

1:56
Зоосфера

Многие владельцы кормят своих кошек тем, что попадается под руку в супермаркете. Яркая упаковка, насыщенный аромат, красивые гранулы — всё кажется продуманным. Но за этим часто скрывается тревожная правда.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Почему дешёвый корм делает кошку апатичной

Вместо полноценного мяса в дешёвом корме могут быть перемолотые клювы, копыта и перья. Эти компоненты почти не усваиваются, но значительно удешевляют продукт.

Вкус, вызывающий зависимость

Производители добавляют в такие корма аттрактанты — усилители вкуса. Они вызывают настоящую зависимость: кошка перестаёт есть что-либо другое и требует только этот корм, как наркотик.

Кошка — не травоядное

Основу дешёвого корма часто составляют кукуруза и соя. Но кошки — хищники, и их организм не приспособлен переваривать большое количество углеводов. Это приводит к ожирению, диабету и потере энергии — питомец буквально становится как зомби.

Как выбрать безопасный корм

Изучайте состав: на первом месте должно быть мясо с чётким указанием, например, "курица 35%", а не "мясные ингредиенты". Красители и ароматизаторы — тревожный знак, ведь кошке всё равно, как выглядит еда.

Как перейти на нормальное питание

Резкая смена рациона может вызвать стресс, поэтому переходите постепенно: сначала смешивайте старый и новый корм, добавляйте немного отварной курицы. Если кошка отказывается — можно сделать паузу на 12 часов. Это безопасно и часто помогает.

Минутная слабость — слишком высокая цена

Привычка давать кошке "что подешевле" может обернуться проблемами со здоровьем, которые сложно будет исправить. Лучше предотвратить, чем лечить.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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