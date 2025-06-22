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Пушистые пловцы: какие собаки рождены для воды — и почему им нельзя отказывать в купании

3:44
Зоосфера

Если ваша собака в восторге от луж, сама бросается в реку или норовит запрыгнуть в ванну — возможно, у неё врождённая любовь к воде. Но есть породы, для которых плавание — это не просто забава, а наследие, переданное через поколения.

собака плывет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака плывет

Почему одни собаки боятся воды, а другие — ныряют с разбега

Секрет — в происхождении. Многие породы были выведены специально для задач, связанных с водой: помощь рыбакам, поиск подстреленной дичи, спасение тонущих людей. За века у этих собак сформировались особые черты:

  • Мощная грудная клетка и лапы, как у пловца.
  • Густой, водоотталкивающий подшерсток.
  • Перепончатые лапы для гребка.
  • Инстинкт возвращать предметы и работать рядом с человеком.

Плавание для них — почти рефлекс.

Топ-10 водолюбивых пород

Лабрадор ретривер

  • Эта порода — чемпион по плаванию. Изначально лабрадоры помогали рыбакам в Канаде: вытаскивали сети, приносили рыбу, работали в холодной воде. Их перепончатые лапы и густая, "непромокаемая" шерсть делают их прирождёнными пловцами.

Золотистый ретривер

  • Добродушный и активный, голден обожает воду. Эти собаки — охотники за утками, они с радостью прыгнут в воду и с такой же радостью принесут брошенную игрушку.

Ньюфаундленд

  • Настоящий гигант-спасатель. Ньюфаундленды веками использовались для спасения людей на воде — они сильны, выносливы и не теряются в экстремальных условиях. Их густая шерсть защищает от холода, а широкие лапы — от усталости.

Португальская водяная собака

  • Энергичный и умный компаньон с морским прошлым. Эти собаки сопровождали рыбаков, ныряли за снастями и даже передавали послания между лодками. Они невероятно быстро учатся и не боятся глубины.

Чесапик-бей ретривер

  • Самый "рабочий" из ретриверов. Порода появилась в США и специализировалась на поиске дичи в ледяной воде залива Чесапик. Плотная шерсть с маслянистым подшерстком помогает не замерзнуть даже зимой.

Ирландский водяной спаниель

  • Уникальный по внешности и поведению, этот спаниель отличается курчавой шерстью и настоящим энтузиазмом по части плавания. Порода редкая, но те, кто её знают, обожают за весёлый нрав и способность нырять "вжик — и под воду".

Американская водяная спаниель

  • Компактный, универсальный охотник, выведенный для работы на воде и суше. Отличается высоким интеллектом, ловкостью и страстью к воде.

Курчавошерстный ретривер

  • Более редкий родственник лабрадора, он сочетает рабочие качества с яркой внешностью. Эта собака не боится даже самых трудных водоёмов и может плавать часами.

Барбет (французская водяная собака)

  • Очаровательная "пушистая овечка", которая на деле — ловкий пловец и охотник. Барбет — отличный компаньон для активных людей и прекрасно себя чувствует в воде.

Спаниель Бойкин

  • Порода из Южной Каролины, созданная для охоты на уток и индюков в болотистой местности. Маленький, выносливый и обожающий воду — идеальный выбор для семей, любящих природу и походы с купанием.

Купание — не просто игра

Эти собаки не просто мокнут от удовольствия. Для них вода — природная стихия, в которой они раскрываются физически и ментально. Если у вас одна из таких пород, дайте ей возможность плавать — и она отплатит вам радостью и здоровьем.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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