Спокойный, уверенный, не паникует при ветеринаре: как вырастить идеального питомца

Вы наверняка встречали собаку, которая дрожит при виде пылесоса, или кошку, что моментально исчезает под диваном при появлении незнакомцев. Такие реакции — не просто особенности характера. Чаще всего корни этих страхов уходят в детство животного, в то, как и с кем оно росло.
Социализация — ключ к спокойному, уверенному, адаптивному поведению. И она начинается гораздо раньше, чем многие думают.
У щенков и котят есть так называемое "окно социализации" — с 3 до 14 недель. Это самый пластичный период, когда мозг буквально впитывает всё: людей, запахи, звуки, другие животные, новая обстановка.
Если в это время малыш познакомится с детьми, мужчинами с бородами, женщинами в шляпах, собаками и кошками — он будет считать всё это частью нормальной жизни. А если — наоборот — растёт в изоляции, то в будущем испугается всего нового.
Не бойтесь показывать малышу мир — бойтесь не успеть это сделать вовремя.
Важно не просто "показать" собаке или кошке окружающий мир, а сделать каждое знакомство для них безопасным и приятным.
За каждый смелый шаг — похвала, ласка, вкусняшка. Только так животное поймёт: новое — это не страшно.
Даже идеально социализированный щенок может со временем начать бояться, если он месяцами не видит никого, кроме своих хозяев. Поэтому:
Кошки не исключение: им тоже нужны стимулы. Зовите гостей, играйте, обогащайте среду, включайте звуки, открывайте занавески, чтобы она наблюдала за улицей.
Когда ваш питомец не боится, он:
Вы не носитесь по дому перед приездом гостей, не боитесь визита к врачу, не прячете собаку при виде детей.
Да, кошки более чувствительные и независимые, но социализировать их можно. Главное — не торопить.
Социализация — это как вклад в будущее психическое здоровье вашего питомца. Чем больше позитивных впечатлений он получит в юном возрасте, тем меньше он будет бояться и тем увереннее будет чувствовать себя в мире людей.
И да, это требует терпения. Но вы вырастите того, кто не прячется от мира, а живёт в нём рядом с вами — с доверием, интересом и спокойствием.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?