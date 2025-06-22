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Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки

3:58
Зоосфера

Кровожадный, одинокий, ночной охотник? Всё это — лишь сказки. Волк, которого мы боимся, и волк, который живёт рядом с нами, — это два совершенно разных существа.

Волк в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волк в лесу

С детства нас пугали сказками о сером волке. Он пожирал бабушек, охотился на детей и превращался в оборотня при свете луны. Волк стал символом зла, которого нужно бояться. Но правда в том, что этот образ — вымысел.

Чтобы приблизиться к настоящему волку, стоит вспомнить книгу канадского биолога и писателя Фарли Моуэта "Never Cry Wolf". Проведя полтора года среди волков канадского Севера, он понял главное: всё, что мы о них знали, — ложь. Волки не истребляют карибу, как считали. Это делают люди. А волки… просто живут своей сложной, трогательной жизнью.

Разберём четыре мифа, в которые мы верим до сих пор — и которые мешают нам понять волков.

Миф 1. Волки убивают ради забавы

Образ волка как беспощадного убийцы укоренился в культуре: от сказок до Библии. Но реальность совсем другая.

Волки — не машины для убийства. Они охотятся, чтобы выжить. По словам биолога Кена Миллса, работающего с волками более 20 лет, эти животные — "экономные марафонцы", живущие на грани дефицита энергии. Охота для них — тяжёлый, энергозатратный труд.

"Они не убивают ради развлечения. Они убивают, потому что иначе не выживут", — говорит Миллс.

Редкие случаи, когда волки нападают на большее количество добычи, чем могут съесть, — исключения, а не правило. Большую часть времени они выслеживают одну цель — и редко ошибаются.

Миф 2. Волки опасны для людей

Сказка о Красной Шапочке оставила глубокий след. Но волки почти никогда не нападают на людей. Молния убивает больше.

"Волки боятся людей. Их пугает наша осанка — она напоминает им медведей", — объясняет биолог Л. Дэвид Мех.

Биолог Кира Кэссиди добавляет:

"Мой опыт показывает, что волки очень осторожны и избегают контакта с людьми".

Иногда волки появляются в пригороде, но это не из-за агрессии. Это стратегия выживания. Они ищут лёгкую добычу и постепенно привыкают к присутствию человека, что потенциально может быть опасно, но не из-за их злобы — а из-за утраты страха.

Миф 3. Волк — одиночка

Мы часто называем себя "одинокими волками". Но в природе волк — не одиночка. Он — часть семьи.

Волки живут в организованных стаях: родительская пара и их детёныши. Такая структура помогает им охотиться, защищать территорию и воспитывать молодняк. Стая — это основа их выживания.

Миф 4. Волки — ночные охотники

Многие считают, что волки активны только ночью. Но на самом деле они чаще всего проявляют активность на рассвете и в сумерках. Это помогает им избегать жары и конкуренции с другими хищниками. Они не "ночные монстры" — просто умеют выбирать лучшее время для охоты.

Почему мы должны защитить волков

Несмотря на мифы, волки — важная часть экосистем. Они регулируют численность травоядных, поддерживают баланс в природе. Но сегодня они исчезают. Из-за охоты, урбанизации и страха.

Чтобы сохранить волков, нужно начать с главного — узнать о них правду. Волк — не чудовище из сказки, а сложное, умное и чувствительное существо.

Пришло время защитить волка. Не из страха, а из уважения.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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