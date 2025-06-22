Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать

Он не Пятачок. Не поросёнок с фермы. Кабан в лесу — это бронепоезд с клыками, весом до 300 кг и топливом из адреналина. И если вы оказались у него на пути — важно знать, как себя вести.
Вепрь — это не просто хрюкающая туша. Один рывок — и он несётся до 45 км/ч. Прыгает в высоту на полтора метра. А одним взмахом рыла может перекопать огород. И главное — у него броня: под шеей вырастает щит из толстой ткани, который даже волк не прокусит.
Кабаны не любят шум, но в пригородах они всё чаще. Особенно у водоёмов, в камышах и в кустах. Прислушайтесь: если из чащи доносится хруст, как будто кто-то ломает палки — это не белка. Если шум как у поезда — идёт самец. А если слышны звуки толпой — это стая, и там главная — самка. С детёнышами. Вот с ней лучше не шутить вообще.
Не убегайте — это вызов на дуэль.
Не бросайте в него ничего — атакует мгновенно.
Не подходите с угощением — он не оценит вашу щедрость.
Шуметь! Кричите, стучите, пойте — всё, что пугает.
Увидели кабана — пятитесь назад. Медленно. Без суеты.
Заметили следы и ямки в земле — меняйте маршрут.
Забраться на дерево — не шутка, а план "Б". Нет дерева — ищите возвышение: капот машины, пень, пригорок. Кабан атакует по прямой. Увернулись — он пробежит мимо и уйдёт в заросли. Но может и подождать в кустах. Терпеливый парень.
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле. Является предком домашней свиньи.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.