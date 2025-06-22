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Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать

Зоосфера

Он не Пятачок. Не поросёнок с фермы. Кабан в лесу — это бронепоезд с клыками, весом до 300 кг и топливом из адреналина. И если вы оказались у него на пути — важно знать, как себя вести.

Кабан тащит синий рюкзак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабан тащит синий рюкзак

Настоящий танк на лапах

Вепрь — это не просто хрюкающая туша. Один рывок — и он несётся до 45 км/ч. Прыгает в высоту на полтора метра. А одним взмахом рыла может перекопать огород. И главное — у него броня: под шеей вырастает щит из толстой ткани, который даже волк не прокусит.

Где можно встретить

Кабаны не любят шум, но в пригородах они всё чаще. Особенно у водоёмов, в камышах и в кустах. Прислушайтесь: если из чащи доносится хруст, как будто кто-то ломает палки — это не белка. Если шум как у поезда — идёт самец. А если слышны звуки толпой — это стая, и там главная — самка. С детёнышами. Вот с ней лучше не шутить вообще.

Что нельзя делать

  • Не убегайте — это вызов на дуэль.

  • Не бросайте в него ничего — атакует мгновенно.

  • Не подходите с угощением — он не оценит вашу щедрость.

Что можно

  • Шуметь! Кричите, стучите, пойте — всё, что пугает.

  • Увидели кабана — пятитесь назад. Медленно. Без суеты.

  • Заметили следы и ямки в земле — меняйте маршрут.

А если уж совсем близко…

Забраться на дерево — не шутка, а план "Б". Нет дерева — ищите возвышение: капот машины, пень, пригорок. Кабан атакует по прямой. Увернулись — он пробежит мимо и уйдёт в заросли. Но может и подождать в кустах. Терпеливый парень.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле. Является предком домашней свиньи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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