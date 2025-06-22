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Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

2:55
Зоосфера

Когда туристы нашли его среди деревьев Национального леса Лос-Падрес, он был почти прозрачен — крошечный, ослабший, едва живой. Ни следа матери, ни намёка на убежище. Просто потерянное существо с глазами, полными страха.

Медвежонок в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медвежонок в лесу

Теперь он растёт рядом с теми, кто говорит на языке медведей. Только это — не сказка, а реальность, в которую трудно поверить.

Самый юный обитатель центра

Через два дня поисков биологи поняли: мама не вернётся. Найденного малыша, которому на тот момент было всего два месяца, передали в Центр дикой природы Рамона при Гуманном обществе Сан-Диего. Там его встретили люди, которые привыкли спасать жизнь тем, кто не может попросить о помощи.

"Он был крайне слаб, когда попал к нам. Он несколько дней обходился без еды, и мы не знали, выживет ли он", — вспоминает директор центра Отем Уэлч.

Это был самый молодой черный медведь, которого когда-либо принимала организация.

Медведь среди медведей

Чтобы научить детёныша быть диким, с ним работают только в костюмах медведей. Настоящих. С масками, длинной шёрсткой, перчатками и… запахом черного медведя — сотрудники натираются лесной травой, чтобы малыш ни на секунду не ощутил запах человека.

"Мы не хотим, чтобы он контактировал с нашей кожей. Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы сохранить дикое животное", — объясняет Уэлч.

Такое "перевоплощение" нужно, чтобы малыш не привыкал к людям. Чем меньше он будет ощущать, что рядом — человек, тем выше его шансы на выживание в лесу.

Учёба начинается с игр

Медвежонок активно играет, карабкается на брёвна и изучает всё вокруг. В его комнате — конструкция, имитирующая лес. Там есть плюшевые игрушки, бревна, спрятанные желуди. Каждая мелочь продумана: детёныш учится искать еду, ориентироваться в пространстве, копать землю и искать насекомых — как настоящий дикий медведь.

Особенно трогательно то, что он привязался к старому плюшевому мишке. Когда он чувствует тревогу или усталость, он прижимается к нему, словно к маме.

Путь домой

Если всё пойдёт по плану, через год медвежонок вернётся в лес. К тому самому миру, из которого его вырвали голод и одиночество. Но теперь — уже не как потерянный малыш, а как сильный и самостоятельный зверь.

"Увидеть, как медведь возвращается в дикую природу, — это удивительное чувство, с которым ничто не сравнится", — говорит Уэлч.

Это не просто спасение. Это история о том, как одна жизнь может измениться, если рядом окажутся те, кто готов переодеться в медведя, только чтобы не предать доверие.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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