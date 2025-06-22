Собака знает, что вы её обсуждаете: и вот как она это понимает

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3:54
Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили на себе взгляд собаки после небрежно брошенного слова? Ещё ничего не пообещали, а у хвостатого уже сияющие глаза и танец радости у двери. Нет, это не совпадение. Да, он действительно вас подслушивал. И, как выяснилось, понимал.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Мы такие не одни

Привычка незаметно слушать чужие разговоры — чисто человеческая, думаете вы? Ошибочка. Исследования всё чаще доказывают, что наши меньшие друзья ничем не уступают нам в умении "держать ухо востро".

Учёные много лет изучают способы общения животных: крики, запахи, язык тела — всё это богатая система сигналов. Но один вопрос оставался особенно интригующим: способны ли животные, как и мы, подслушивать чужие разговоры и извлекать из них полезную информацию?

Собаки слушают. И понимают, когда речь о них

Новое исследование дало однозначный ответ. Собаки — не просто слушатели. Они умеют выделять знакомые слова из обычной, нейтральной речи. Даже если вы не зовёте их напрямую.

"Собаки способны различать и распознавать важные для них слова в монотонном потоке не связанной между собой речи, даже когда отсутствуют интонационные сигналы", — объяснил автор работы Дэвид Реби, профессор Университета Сассекса.

Так, например, если вы обсуждаете, что может быть, вечером стоит пойти погулять, — собака может услышать заветное слово и уже ждать у двери. Даже если вы произнесли его без "сюсюканья" и в полном равнодушии.

"Результаты показывают, насколько хорошо собаки слушают нас и насколько хорошо они понимают то, что мы им говорим", — говорит доктор Холли Рут-Гаттеридж, соавтор исследования.

Исследователи хотели выяснить: реагируют ли собаки исключительно на "детский" тон и особые звуки, или же у них есть настоящий слуховой фильтр на своё имя и другие значимые слова. Эксперимент показал: да, они реагируют, даже если имя "спрятано" в обычной фразе без выраженной интонации.

В исследовании участвовали около 50 собак разных пород. В будущем планируется расширить эксперимент — посмотреть, с какого возраста щенки начинают распознавать человеческую речь и как обстоят дела у их диких родственников — например, у волков.

Кто ещё прячется и подслушивает

Оказывается, не только собаки умеют ловить чужую речь. Подслушивание — распространённая стратегия у многих животных.

  • Птицы подслушивают тревожные крики других видов, чтобы вовремя среагировать на опасность.
  • Серые белки в американских парках прислушиваются к щебету птиц, чтобы понять: поблизости хищники или можно расслабиться.
  • А в тропических лесах Панамы коати (похожи на енотов) и агути (гигантские грызуны) подслушивают за обезьянами. Как только с деревьев доносится характерный шум — значит, пора бежать к упавшим фруктам. Биологи из Музея естественной истории Дании наблюдали это поведение в течение девяти месяцев.

Да, иногда тишина в лесу говорит громче слов.

Наши питомцы не так просты

Новое исследование показало: собаки не просто реагируют на команды — они активно "вслушиваются" в наши разговоры, извлекая из них то, что касается их напрямую. Это открытие не только подтверждает глубину взаимопонимания между человеком и его хвостатым другом, но и ставит нас перед вопросом: если собаки уже умеют подслушивать, то сколько ещё мы о них не знаем? Одно ясно точно — теперь придётся быть аккуратнее со словами. Особенно с тем самым… ну, вы поняли — гулять.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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