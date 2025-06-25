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Они сделали всё правильно — и вымерли: кто попался в эволюционные ловушки

1:29
Зоосфера

В природе тоже случаются "карьерные тупики". Животные иногда так хорошо приспосабливаются к окружающей среде, что малейшее её изменение становится фатальным. Это и называется эволюционной ловушкой — когда вчерашнее преимущество превращается в приговор.

Бабочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бабочка

Клюв, как судьба

У колибри-мечеклюва клюв почти равен длине тела. Он идеально подходит для двух видов цветов — и только для них. Исчезнут эти растения — исчезнет и птица. Перестроиться она не успеет.

Обед с подвохом

Панды — настоящие бамбуковые фанаты. Больше 99% их рациона — это один-единственный вид травы. Организм перестроен под переваривание такой еды, конкурентов нет. Но и выхода тоже нет, если бамбук вдруг исчезнет.

Иллюзии асфальта

Насекомые вроде водных жуков и подёнок выбирают водоёмы по бликам света. Но теперь зеркальный блеск может исходить от капота автомобиля. Итог — массовая гибель "по ошибке".

Ловушка адаптивности

Бабочки-шашечницы когда-то выживали только на цветке коллинсии. Потом пришли коровы, вытоптали цветы — и на их месте вырос подорожник. Бабочки приспособились! Но ненадолго: фермер умер, коров увели, трава выросла — подорожник исчез в тени. А с ним и бабочки, не успевшие вернуться к прежней диете.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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