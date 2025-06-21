Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой

4:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они похожи на волков, зовутся "дикими собаками", но не являются ни теми, ни другими. Африканские дикие собаки — загадочные хищники, стоящие особняком среди представителей семейства псовых. Их научное название — Lycaon pictus, что в переводе с латыни означает "раскрашенный волк". Но несмотря на звучание, с волками у них мало общего.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Африканская дикая собака

Особая ветвь эволюции

Африканские дикие собаки входят в семейство псовых, как и волки, койоты, шакалы и домашние собаки. Однако они — единственный ныне живущий представитель рода Lycaon, в то время как волки и собаки принадлежат роду Canis.

Ранее их пытались отнести к красным волкам или кустарниковым собакам, но морфологические сходства оказались обманчивыми. Сегодня африканские дикие собаки считаются древней ветвью, стоящей у истоков волкообразных хищников.

Почему столько названий

Вы можете услышать о них под разными именами: африканская охотничья собака, капская охотничья собака, раскрашенная собака, расписной волк… После выхода сериала BBC "Династии" термин "расписной волк" стал использоваться всё чаще. Но правильнее всего будет сказать: африканская дикая собака.

Как выглядит африканская дикая собака

Длина тела: от 75 до 110 см.

от 75 до 110 см. Уши: большие, закруглённые — помогают охлаждению.

большие, закруглённые — помогают охлаждению. Особенности: только четыре пальца на лапах (у большинства собак — пять).

только четыре пальца на лапах (у большинства собак — пять). Телосложение: худощавое, высокое.

Они легко узнаваемы по пятнистой шерсти, напоминающей камуфляж. Узор каждого животного уникален, словно отпечаток пальца.

Где они живут

Ареал обитания — страны к югу от Сахары: Ботсвана, Кения, Мозамбик, Намибия, Южная Африка, Танзания, Замбия и Зимбабве.

Раньше дикие собаки населяли 39 стран. Сегодня их осталось меньше 6000 особей, разделённых на менее чем 700 стай. Вид находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу МСОП.

Как охотятся дикие собаки

Это командные игроки — слаженная работа стаи даёт им высокие шансы на успех.

Максимальная скорость: до 72 км/ч.

до 72 км/ч. Тактика: быстрая, изматывающая погоня.

быстрая, изматывающая погоня. Метод убийства: разрывают добычу на части, не душат как кошки.

Чаще всего они охотятся на антилоп, но при необходимости переходят на мелких млекопитающих: зайцев, дик-диков и других. В лесистых районах используют парную или одиночную охоту — выпугивают добычу из подлеска, а затем догоняют.

Как устроена жизнь в стае

Внутри стаи царит строгая иерархия:

Вожак и вожачка — единственная пара, участвующая в размножении

В помёте может быть от 4 до 12 щенков

Размер стаи: от 3 до 20 особей

Все члены участвуют в воспитании потомства

Иногда щенки появляются у других самок, но чаще их либо игнорируют, либо стая помогает вырастить обоих потомков.

Дикие собаки даже отрыгивают пищу, чтобы накормить щенков, раненых или беременных членов группы.

Интересный случай: в 2019 году в дельте Окаванго одна стая украла щенков у другой — преодолев более 5 км. Это доказывает: забота о потомстве у них выходит за рамки "своих и чужих".

Как меняется их жизнь из-за климата

Исследования ZSL показали, что при более высоких температурах выживает меньше щенков. Вид, эволюционировавший как дневной, всё чаще вынужден сокращать активность — жара мешает охоте и воспитанию потомства.

Что будет, если дикие собаки исчезнут

Африканские дикие собаки играют важную роль в балансе экосистем. Они контролируют численность копытных: импал, газелей, гну, куду. Без них произойдёт перегрузка растительности, что повлияет на всех животных региона.

Их исчезновение станет не просто потерей одного вида — это изменит облик всей саванны.

Уточнения

Гиеновидная собака или гиеновая собака (лат. Lycaon pictus) — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный вид рода Lycaon.

