Собака, которой не нужен человек: что это за удивительный зверь с раскрашенной шкурой

Они похожи на волков, зовутся "дикими собаками", но не являются ни теми, ни другими. Африканские дикие собаки — загадочные хищники, стоящие особняком среди представителей семейства псовых. Их научное название — Lycaon pictus, что в переводе с латыни означает "раскрашенный волк". Но несмотря на звучание, с волками у них мало общего.
Африканские дикие собаки входят в семейство псовых, как и волки, койоты, шакалы и домашние собаки. Однако они — единственный ныне живущий представитель рода Lycaon, в то время как волки и собаки принадлежат роду Canis.
Ранее их пытались отнести к красным волкам или кустарниковым собакам, но морфологические сходства оказались обманчивыми. Сегодня африканские дикие собаки считаются древней ветвью, стоящей у истоков волкообразных хищников.
Вы можете услышать о них под разными именами: африканская охотничья собака, капская охотничья собака, раскрашенная собака, расписной волк… После выхода сериала BBC "Династии" термин "расписной волк" стал использоваться всё чаще. Но правильнее всего будет сказать: африканская дикая собака.
Они легко узнаваемы по пятнистой шерсти, напоминающей камуфляж. Узор каждого животного уникален, словно отпечаток пальца.
Ареал обитания — страны к югу от Сахары: Ботсвана, Кения, Мозамбик, Намибия, Южная Африка, Танзания, Замбия и Зимбабве.
Раньше дикие собаки населяли 39 стран. Сегодня их осталось меньше 6000 особей, разделённых на менее чем 700 стай. Вид находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу МСОП.
Это командные игроки — слаженная работа стаи даёт им высокие шансы на успех.
Чаще всего они охотятся на антилоп, но при необходимости переходят на мелких млекопитающих: зайцев, дик-диков и других. В лесистых районах используют парную или одиночную охоту — выпугивают добычу из подлеска, а затем догоняют.
Внутри стаи царит строгая иерархия:
Иногда щенки появляются у других самок, но чаще их либо игнорируют, либо стая помогает вырастить обоих потомков.
Дикие собаки даже отрыгивают пищу, чтобы накормить щенков, раненых или беременных членов группы.
Интересный случай: в 2019 году в дельте Окаванго одна стая украла щенков у другой — преодолев более 5 км. Это доказывает: забота о потомстве у них выходит за рамки "своих и чужих".
Исследования ZSL показали, что при более высоких температурах выживает меньше щенков. Вид, эволюционировавший как дневной, всё чаще вынужден сокращать активность — жара мешает охоте и воспитанию потомства.
Африканские дикие собаки играют важную роль в балансе экосистем. Они контролируют численность копытных: импал, газелей, гну, куду. Без них произойдёт перегрузка растительности, что повлияет на всех животных региона.
Их исчезновение станет не просто потерей одного вида — это изменит облик всей саванны.
Гиеновидная собака или гиеновая собака (лат. Lycaon pictus) — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный вид рода Lycaon.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.