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Цивилизация без Wi-Fi и электричества: как дельфины живут по своим законам

1:47
Зоосфера

У дельфинов нет Wi-Fi, но культура — есть. И хоть подводную цивилизацию они пока не построили, кое-что из их жизни заставляет учёных задуматься: а не зачатки ли это разумного общества?

Дельфин обыкновенный, род Delphinus
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дельфин обыкновенный, род Delphinus

Как у них всё устроено

У китообразных крепкие семьи, правила, передача знаний и даже местные "диалекты". Косатки, белухи, нарвалы — живут группами, где старшие обучают малышей охоте, выбору пищи и даже манерам. Это не инстинкт, это обучение — как у нас в детсаду.

Бабушки — не шутка

У пяти видов животных в мире есть менопауза: у людей, шимпанзе и… у четырёх видов китообразных. То есть у них есть бабушки. Не биологическая случайность, а полезная функция: передача опыта. Бабушки учат и оберегают молодёжь — в прямом смысле.

Подводный Стэнфорд

Да, у дельфинов есть "язык", который меняется от стаи к стае — диалекты! Стратегии охоты у разных групп тоже свои. Один регион — одна техника. Это уже очень похоже на культуру.

Они даже рисуют! В океанариумах дельфины с удовольствием макают кисточки в краску. Что именно они пытаются сказать? Учёные не уверены, но смысл в этом точно есть.

Почему цивилизации всё же не будет

Потому что… плавники. Без рук сложно развести огонь, построить здание или изготовить молоток. Пока дельфины используют губки как "перчатки" и камни как "молоты". Технологии — на уровне креативной кухни, но не индустриальной революции.

А может, это всё маскировка? Пока мы тут шутим, они уже прокачивают телекинез на глубине…

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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