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Счёт без калькулятора: как кошка определяет пропажу котят

1:23
Зоосфера

Способна ли кошка заметить, что часть её котят исчезла? Этот вопрос, увы, не праздный: многие хозяева, не готовые к потомству, оставляют кошке одного котёнка, а остальных… Ну, вы знаете.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Кошки умеют считать — но по-своему

Кошка, конечно, не решает примеры на сложение. Но она точно понимает: у неё родилось несколько малышей, не один. По разным оценкам, её "счётный порог" — от трёх до шести объектов. А главное — кошка запоминает каждого котёнка по запаху, по внешности. И если один пропадает — она это замечает.

Замечает, переживает — но недолго

Кошка может искать пропавших, звать, тревожиться пару дней. Но инстинкты берут своё: остаётся малыш — за ним и ухаживать. Печаль уступает место заботе.

Подозревает ли она что-то

Да. Но не факт, что вину свалит на человека. Скорее, решит: место, где были котята, стало опасным. Может спрятать оставшегося подальше, а в следующий раз — родить вообще не дома, а, скажем, в соседском сарае. Там, где "человеческое вмешательство" не достанет.

Удивительно, но многие кошки действительно делают так. Потому что запоминают — не только котят, но и то, где их становится меньше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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