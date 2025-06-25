Кенгуру заманивают — и топят? Правда о дикой защите

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы бы поверили, что кенгуру способны утопить собаку? Звучит как городская легенда, но в этом есть доля правды — в дикой природе Австралии не до сантиментов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кенгурёнок

Кенгуру — это не плюшевые зверушки

На экранах они милые и безобидные, но в реальности — мощные бойцы. Их задние лапы способны нанести удар силой, сравнимой с ударом боксёра. Впрочем, нападают кенгуру редко — они предпочитают убегать. И вот тут начинается самое интересное.

Почему кенгуру лезут в воду

Когда за ними гонится хищник — собака или динго — кенгуру часто направляется к ближайшему водоёму. Это не паника, а инстинктивная тактика. В воде они чувствуют себя увереннее и могут прижать противника к дну. Не потому что злы, а потому что борются за жизнь.

Это выглядит жестоко, но для кенгуру это всего лишь вопрос выживания.

Что происходит с собаками

Многие псы, особенно охотничьи, принимают кенгуру за добычу и бросаются в погоню. Хозяева потом рассказывают жуткие истории: питомец гнался за кенгуру, оказался в воде — и исчез.

Но обвинять здесь некого. В природе действует правило: или ты, или тебя. И у кенгуру — своя школа выживания.

Как избежать трагедии

Если гуляете с собакой в местах обитания кенгуру:

Держите питомца на поводке.

Уходите, если кенгуру направляется к воде.

Не провоцируйте контакта с дикими животными.

Интересный факт

Кенгуру — не единственные, кто так поступает. Бобры, например, тоже затягивают хищников в воду и дают отпор. У природы свои правила.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus ( досл. : «большая нога»)) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.



