Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черви внутри уже через сутки: как не нарваться на опасную черешню
Один прибор в спальне поможет коже выглядеть моложе
Кенгуру заманивают — и топят? Правда о дикой защите
Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно
Как убрать пырей, не копая землю: лайфхак для огородников
Нельзя оставлять в машине летом: эти вещи могут взорваться или испортиться
Стол, палец и ритм — а мозг включается по-новому
Ты просто хотел спать — а проснулся с пересохшим носом и больной шеей
Черешня по цене золота: из-за ракетных атак иранские фрукты резко подорожали

Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом

1:43
Зоосфера

Может ли тигр одолеть льва, если они всё-таки встретятся? Этот спор длится веками. Хотя эти хищники обитают в разных уголках планеты и почти не пересекаются, людям хочется знать — кто из них "настоящий царь"?

Лев
Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лев

Семейный строй против одиночки

Лев — глава прайда, а тигр — одиночка. Если лев вступает в бой, то не один: его поддержит вся львиная семья. У тигра за спиной — только тень. "Сила коллектива" даёт льву огромное преимущество.

Если поединок превратится в стычку из серии "нашего бьют", весь коллектив прайда поможет лидеру.

Кто трус, а кто воин

Тигр в одиночку не полезет на льва — слишком велик риск. Лев же, особенно если защищает прайд, не станет отступать. Он пойдёт в лобовую, даже если противник крупнее.

Кто опаснее в бою

У тигра — идеальная техника охоты. Он действует быстро и точно, способен сразить с одного броска. Но если промахнётся — не будет тратить силы зря, сменит цель. У льва удар сильный, но прямолинейный. А вот защита у него куда мощнее: грива защищает от укусов и когтей.

Кто быстрее и выносливее

На короткой дистанции лев разгоняется до 80 км/ч, а тигр — до 60. Лев лучше держит темп, а тигр быстрее выдыхается. Природная выносливость — за львом.

Психология бойца

Тигр чаще избегает конфликтов — даже с медведем может не связываться. А лев ведёт себя спокойно и уверенно, дожидаясь ошибки соперника. Психологически лев чаще выигрывает.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Н

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Китай увеличит закупки нефти и газа в РФ, отвечая на шантаж новыми бомбёжками Ирана Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Вот что на самом деле заставляет нас купить лотерейный билет, даже когда нет шансов
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Редкие обитатели и захватывающие пейзажи: что ждёт вас в Анверса-дельи-Абруцци
Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана
Молдавская разведка внедрила своих в Россию: у ФСБ теперь есть признания
Пень мешает посадкам? Вот как убрать его без лопаты
Испания, Кипр, Европа: где скрываются российские артисты после эвакуации из Израиля
Звёздная мать в шоке: 13-летняя дочь Виктории Бони поразила своими ежедневными расходами
Холодильник почти пуст, а семья голодная: завтрак, который спасает утро и ваше время
Нежелательные пассажиры: кого не стоит брать с собой начинающему водителю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.