Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли тигр одолеть льва, если они всё-таки встретятся? Этот спор длится веками. Хотя эти хищники обитают в разных уголках планеты и почти не пересекаются, людям хочется знать — кто из них "настоящий царь"?

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Семейный строй против одиночки

Лев — глава прайда, а тигр — одиночка. Если лев вступает в бой, то не один: его поддержит вся львиная семья. У тигра за спиной — только тень. "Сила коллектива" даёт льву огромное преимущество.

Если поединок превратится в стычку из серии "нашего бьют", весь коллектив прайда поможет лидеру.

Кто трус, а кто воин

Тигр в одиночку не полезет на льва — слишком велик риск. Лев же, особенно если защищает прайд, не станет отступать. Он пойдёт в лобовую, даже если противник крупнее.

Кто опаснее в бою

У тигра — идеальная техника охоты. Он действует быстро и точно, способен сразить с одного броска. Но если промахнётся — не будет тратить силы зря, сменит цель. У льва удар сильный, но прямолинейный. А вот защита у него куда мощнее: грива защищает от укусов и когтей.

Кто быстрее и выносливее

На короткой дистанции лев разгоняется до 80 км/ч, а тигр — до 60. Лев лучше держит темп, а тигр быстрее выдыхается. Природная выносливость — за львом.

Психология бойца

Тигр чаще избегает конфликтов — даже с медведем может не связываться. А лев ведёт себя спокойно и уверенно, дожидаясь ошибки соперника. Психологически лев чаще выигрывает.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Н

