Глисты живут ближе, чем кажется: вот как их можно подхватить от любимой кошки

Милый пушистик может стать источником серьёзной угрозы для здоровья. Даже если кошка выглядит идеально, в её организме могут жить паразиты, которые легко передаются человеку. И главный путь заражения — не чужая вина, а наша собственная невнимательность.
Яйца глистов могут попасть на кожу во время игр, кормления или уборки лотка. Незаметные и липкие, они прилипают к пальцам, а оттуда — в рот, особенно если не помыть руки перед едой. Маленькие дети особенно уязвимы: тесный контакт с животными и привычка тянуть руки ко рту делают своё дело.
Попав внутрь человека, паразиты могут вызвать не только кишечные проблемы, но и аллергию, постоянную слабость и даже поражение внутренних органов — включая глаза. Многие симптомы маскируются под другие болезни, что делает диагностику непростой.
Мыть руки с мылом каждый раз после общения с питомцем.
Убирать лоток не от случая к случаю, а регулярно и с дезинфекцией.
Давать кошке препараты от глистов строго по графику.
Обратиться к врачу, если у животного нашли паразитов — возможно, профилактика потребуется и людям.
Игнорировать эти меры — значит рисковать здоровьем всей семьи. В этой ситуации лучше перебдеть: одна забытая таблетка или пропущенная уборка — и гельминты уже в доме.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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