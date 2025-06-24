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Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить

1:30
Зоосфера

Почему одним удаётся наладить контакт с собакой с первого взгляда, а других она будто избегает? Секрет кроется не в магии, а в умении говорить без слов.

Собака и еда
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака и еда

Собаки — мастера чтения лиц. И если человек перед ними как статуя — ни эмоций, ни мимики, ни взгляда — у животного тут же срабатывает тревога. Оно просто не может понять, что чувствует собеседник, и держится на расстоянии. Это как нам оказаться рядом с молчаливым угрюмым попутчиком в лифте — хочется поскорее выйти.

Люди с невыразительными лицами кажутся собакам недружелюбными.
Это не гипотеза — эксперименты доказали: неподвижное лицо у человека провоцирует у собаки стресс. Она теряет интерес, замыкается, перестаёт искать контакт.

Во время одного теста владельцы намеренно "замирали" — ни жестов, ни слов, ни улыбки. И что делали собаки? Начинали толкать лапой, звать, лизать, пытались вернуть реакцию. Когда контакт всё же возобновлялся, питомцы уже не так радовались, будто немного обиделись.

Что это значит для нас? Хотите, чтобы собака чувствовала себя рядом комфортно — будьте живыми. Эмоции, мимика, открытость — это язык, который она отлично понимает. Даже лёгкая улыбка может стать приглашением к дружбе.

А теперь подумайте: умеете ли вы разговаривать с собакой… не говоря ни слова?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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