Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубков в реанимации: укусы пришлись по жизненно важным органам, врачи молчат
Новый туристический магнит: самый красивый пляж Европы оказался не там, где вы думали
Не дайте клубнике засохнуть: простой лайфхак поможет сохранить урожай
Как за 1 день навести порядок в доме навсегда: этот метод спасёт вас от беспорядка
Секрет голливудских див: макияж после 60, который скрывает годы
Проклятие фараона может стать оружием против рака
24 центнера с гектара: как гибрид подсолнечника меняет подход к сельскому хозяйству в ЛНР
Булочки с секретом: жульен внутри превращает обычную закуску в горячее блюдо
Ниссан отправляет семь заводов под нож: реструктуризация, которая может изменить всю индустрию

Прививка — не повод для драмы. А вот её отсутствие — вполне

1:23
Зоосфера

Бешенство — смертельно опасный вирус, поражающий всех теплокровных, включая людей. Заболевание неизлечимо и заканчивается летально в 100 % случаев. Единственный способ защиты — вакцинация. В России, где природные очаги бешенства сохраняются постоянно, прививка от него обязательна.

Рыжий кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжий кот

Прививка от бешенства: почему она обязательна для всех питомцев

В дикой природе — это лисы, еноты, волки, шакалы. В городе — бродячие собаки и кошки. Заражение может произойти не "где-то в лесу", а прямо во дворе или на даче. Кошки особенно чувствительны к вирусу, поэтому даже "домашним" пушистым защита необходима.

Как это выглядит

У заражённого животного меняется поведение: агрессия, страх воды и света, судороги, паралич. Причём вирус начинает выделяться со слюной ещё до того, как появляются симптомы — это делает ситуацию особенно опасной.

Лечения нет — только профилактика

Бешенство невозможно вылечить. Защитить питомца может только прививка, которую делают один раз в год, начиная с трёх месяцев. Это быстро, безопасно и жизненно важно. Без вакцинации нельзя ни поехать на дачу, ни участвовать в выставке, ни спокойно жить в городе.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Вы целуете кошку, а она замирает: это не нежность, а стресс
Худеете, а вес растёт? Возможно, у вас скрытый диагноз, о котором вы не подозреваете
Кризис на рынке жилья: Ильдар Хусаинов рассказал, как банки изменили строительный сектор
Поза Супермена или как правильно спасаются от жары
Маленькая кухня — как в кино: простое преображение, которое удивит
Гид по Розе Хутор: самый красивый водопад и тропы, где можно потеряться
Зайцы против вашего урожая: как с ними справиться
Дом вспыхнул за минуты, но платить пришлось не хозяйке
Немцы больше не делают вещи: французы возглавили топ самых продаваемых автомобилей в Европе в мае
Секреты свадьбы Бородиной: как она объяснила скандальные объятия Сердюкова с Лопыревой?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.