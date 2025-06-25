Прививка — не повод для драмы. А вот её отсутствие — вполне

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бешенство — смертельно опасный вирус, поражающий всех теплокровных, включая людей. Заболевание неизлечимо и заканчивается летально в 100 % случаев. Единственный способ защиты — вакцинация. В России, где природные очаги бешенства сохраняются постоянно, прививка от него обязательна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжий кот

Прививка от бешенства: почему она обязательна для всех питомцев

В дикой природе — это лисы, еноты, волки, шакалы. В городе — бродячие собаки и кошки. Заражение может произойти не "где-то в лесу", а прямо во дворе или на даче. Кошки особенно чувствительны к вирусу, поэтому даже "домашним" пушистым защита необходима.

Как это выглядит

У заражённого животного меняется поведение: агрессия, страх воды и света, судороги, паралич. Причём вирус начинает выделяться со слюной ещё до того, как появляются симптомы — это делает ситуацию особенно опасной.

Лечения нет — только профилактика

Бешенство невозможно вылечить. Защитить питомца может только прививка, которую делают один раз в год, начиная с трёх месяцев. Это быстро, безопасно и жизненно важно. Без вакцинации нельзя ни поехать на дачу, ни участвовать в выставке, ни спокойно жить в городе.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



